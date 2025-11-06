6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Se realizará una visita guiada

La historia detrás del Parque General San Martín: más que un pulmón verde

El Parque General San Martín cumple un nuevo aniversario como símbolo de Mendoza. Este pulmón verde se consolida como un ícono ambiental, cultural e histórico.

Este pulmón verde se consolida como un ícono ambiental, cultural e histórico

Este pulmón verde se consolida como un ícono ambiental, cultural e histórico

 Por Carla Canizzaro

Este jueves 6 de noviembre, Mendoza conmemora el aniversario 129 de su paseo más emblemático y de uno de los parques más imponentes del mundo. El Parque General San Martín, es un espacio de más de 394 hectáreas de bosques cultivados, jardines y rosedales, con esculturas a cielo abierto y sitios históricos como el Cerro de la Gloria y el Monumento al Ejército de los Andes.

Un parque que transformó el desierto en oasis

Diseñado a fines del siglo XIX y construido con el trabajo de cientos de obreros mendocinos, el parque se transformó en un oasis urbano que hoy forma parte esencial de la identidad cultural, ambiental y social de la provincia. Desde 1996, por ley, es Área Ambiental Urbana Protegida.

Lee además
La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles
En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

El 6 de noviembre de 1896 se sancionó la Ley 19, que dispuso la creación del entonces Parque del Oeste. La iniciativa fue promovida por Emilio Civit, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de dotar a Mendoza de un gran espacio verde que mejorara la salud pública, embelleciera la ciudad y aportara identidad en una provincia marcada por el clima árido y la escasez natural de áreas arboladas.

8 de Julio de 2025, Parque General San Martín, Fuente de los continentes, turismo, turistas, vacaciones de invierno
El Parque General San Martín, es un espacio de más de 394 hectáreas de bosques cultivados, jardines y rosedales

El Parque General San Martín, es un espacio de más de 394 hectáreas de bosques cultivados, jardines y rosedales

A finales del siglo XIX, Mendoza necesitaba nuevos espacios verdes que contribuyeran al bienestar social y a la calidad del aire. En ese contexto, Civit convocó al reconocido paisajista Carlos Thays, referente del diseño de parques en Sudamérica, para proyectar el nuevo espacio público.

La importancia del Parque General San Martín

Sin embargo, el parque no surgió solo de la planificación, sino del esfuerzo de cientos de obreros mendocinos que durante años abrieron caminos y senderos, cavaron el lago, trasladaron tierra en vagonetas ferroviarias y plantaron miles de árboles provenientes de viveros locales y extranjeros.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El parque no surgió solo de la planificación, sino del esfuerzo de cientos de obreros mendocinos

El parque no surgió solo de la planificación, sino del esfuerzo de cientos de obreros mendocinos

En una provincia de clima seco, donde cada superficie arbolada requiere planificación y manejo hídrico, el Parque General San Martín posee un valor ambiental único: aporta oxígeno y humedad al aire, modera las temperaturas urbanas durante el verano, sostiene una importante biodiversidad vegetal y aviar, y ofrece un espacio donde la vida humana se vincula con la naturaleza en pleno tejido urbano.

Con sus 394 hectáreas y más de 300.000 árboles, el parque es uno de los pulmones verdes más importantes del país y un referente continental en diseño paisajístico.

Un símbolo que acompaña la historia de Mendoza

A lo largo de sus 129 años, el Parque General San Martín se consolidó como un lugar de encuentro abierto y diverso, donde conviven el deporte, la educación, la recreación, la cultura y la vida social cotidiana.

parque general san martin, avenida libertador, verano, nublado, clima, tiempo, temperatura, caballitos de Marly
El Parque General San Martín se consolidó como un lugar de encuentro abierto y diverso

El Parque General San Martín se consolidó como un lugar de encuentro abierto y diverso

Entre sus hitos más representativos se destacan:

  • Los Portones de ingreso, fabricados en Glasgow.

  • Los Caballos de Marly, que custodian el acceso principal.

  • La Fuente de los Continentes.

  • El Rosedal.

  • El Cerro de la Gloria con el Monumento al Ejército de los Andes.

  • El Teatro Griego Frank Romero Day, sede de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

  • El Estadio Malvinas Argentinas.

  • La Universidad Nacional de Cuyo, en su límite norte.

Es un espacio que se recorre, se entrena, se pasea, se celebra y se recuerda, parte esencial de la identidad y la vida diaria de Mendoza.

Actividad gratuita para celebrar

Visita guiada – domingo 9 de noviembre

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente organiza una visita guiada gratuita para residentes y turistas, que permitirá recorrer los principales hitos del parque, conocer su historia y valorar su importancia cultural y ambiental.

Embed

Inscripción previa: haciendo click en este enlace

Horario: 9:00 a 14:00 horas

Punto de encuentro: Memorial Giacchino, a las 9:00

Recorrido:

  • 9:30 – Portones del Parque

  • 9:45 – Caballos de Marly

  • 10:15 – Fuente de los Continentes

  • 10:35 – Rosedal

  • 11:30 – Corte del 1º Recorrido / Descanso libre

  • 12:15 – Reencuentro en el Ofrendatorio del Cerro de la Gloria

  • 12:45 – Monumento al Ejército de los Andes

  • 14:00 – Cierre de la actividad

Se recomienda asistir con ropa cómoda, protector solar y gorra.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
Con sus 394 hectáreas y más de 300.000 árboles, el parque es uno de los pulmones verdes más importantes del país

Con sus 394 hectáreas y más de 300.000 árboles, el parque es uno de los pulmones verdes más importantes del país

Al finalizar el recorrido, los participantes obtendrán un 15% de descuento en el restaurante Hábitat, ubicado dentro del Parque General San Martín.

Temas
Seguí leyendo

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

Cuándo comienzan las clases 2026 en Mendoza: las fechas de inicio y posible receso de invierno

Noche de las Heladerías en Mendoza 2025: fecha, promos y mapa para disfrutar

Expertos revelan cómo el "hair contouring" transforma el cabello según tu rostro

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las Más Leídas

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.
Relevamiento

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Te Puede Interesar

Funcionarios del Gobierno defendieron los proyectos mineros presentados en la Legislatura de Mendoza. 
En plenario de comisiones

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos
Elecciones en EE.UU

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Por Marcelo López Álvarez
La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina
Una verdadera fiesta

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon