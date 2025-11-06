La historia detrás del Parque General San Martín: más que un pulmón verde

Este pulmón verde se consolida como un ícono ambiental, cultural e histórico

Este jueves 6 de noviembre , Mendoza conmemora el aniversario 129 de su paseo más emblemático y de uno de los parques más imponentes del mundo. El Parque General San Martín , es un espacio de más de 394 hectáreas de bosques cultivados, jardines y rosedales, con esculturas a cielo abierto y sitios históricos como el Cerro de la Gloria y el Monumento al Ejército de los Andes .

Diseñado a fines del siglo XIX y construido con el trabajo de cientos de obreros mendocinos, el parque se transformó en un oasis urbano que hoy forma parte esencial de la identidad cultural, ambiental y social de la provincia. Desde 1996 , por ley, es Área Ambiental Urbana Protegida .

La decisión de la Justicia

La decisión de la Justicia Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Imperdible La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

El 6 de noviembre de 1896 se sancionó la Ley 19 , que dispuso la creación del entonces Parque del Oeste . La iniciativa fue promovida por Emilio Civit , entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de dotar a Mendoza de un gran espacio verde que mejorara la salud pública, embelleciera la ciudad y aportara identidad en una provincia marcada por el clima árido y la escasez natural de áreas arboladas.

A finales del siglo XIX, Mendoza necesitaba nuevos espacios verdes que contribuyeran al bienestar social y a la calidad del aire. En ese contexto, Civit convocó al reconocido paisajista Carlos Thays , referente del diseño de parques en Sudamérica, para proyectar el nuevo espacio público .

El Parque General San Martín, es un espacio de más de 394 hectáreas de bosques cultivados, jardines y rosedales

8 de Julio de 2025, Parque General San Martín, Fuente de los continentes, turismo, turistas, vacaciones de invierno

La importancia del Parque General San Martín

Sin embargo, el parque no surgió solo de la planificación, sino del esfuerzo de cientos de obreros mendocinos que durante años abrieron caminos y senderos, cavaron el lago, trasladaron tierra en vagonetas ferroviarias y plantaron miles de árboles provenientes de viveros locales y extranjeros.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg El parque no surgió solo de la planificación, sino del esfuerzo de cientos de obreros mendocinos Foto: Yemel Fil

En una provincia de clima seco, donde cada superficie arbolada requiere planificación y manejo hídrico, el Parque General San Martín posee un valor ambiental único: aporta oxígeno y humedad al aire, modera las temperaturas urbanas durante el verano, sostiene una importante biodiversidad vegetal y aviar, y ofrece un espacio donde la vida humana se vincula con la naturaleza en pleno tejido urbano.

Con sus 394 hectáreas y más de 300.000 árboles, el parque es uno de los pulmones verdes más importantes del país y un referente continental en diseño paisajístico.

Un símbolo que acompaña la historia de Mendoza

A lo largo de sus 129 años, el Parque General San Martín se consolidó como un lugar de encuentro abierto y diverso, donde conviven el deporte, la educación, la recreación, la cultura y la vida social cotidiana.

parque general san martin, avenida libertador, verano, nublado, clima, tiempo, temperatura, caballitos de Marly El Parque General San Martín se consolidó como un lugar de encuentro abierto y diverso Foto: Cristian Lozano

Entre sus hitos más representativos se destacan:

Los Portones de ingreso , fabricados en Glasgow.

Los Caballos de Marly , que custodian el acceso principal.

La Fuente de los Continentes .

El Rosedal .

El Cerro de la Gloria con el Monumento al Ejército de los Andes .

El Teatro Griego Frank Romero Day , sede de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

El Estadio Malvinas Argentinas .

La Universidad Nacional de Cuyo, en su límite norte.

Es un espacio que se recorre, se entrena, se pasea, se celebra y se recuerda, parte esencial de la identidad y la vida diaria de Mendoza.

Actividad gratuita para celebrar

Visita guiada – domingo 9 de noviembre

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente organiza una visita guiada gratuita para residentes y turistas, que permitirá recorrer los principales hitos del parque, conocer su historia y valorar su importancia cultural y ambiental.

Embed Celebramos los 129 años del Parque General San Martín.



Domingo 9 de noviembre

De 9 a 14 h

Punto de encuentro: Memorial Giachino (Martín Zapata y Boulogne Sur Mer)

Actividad libre y gratuita.



Inscripción: https://t.co/XNhyWKeVoL pic.twitter.com/nGDbZbS8WX — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) November 6, 2025

Inscripción previa: haciendo click en este enlace

Horario: 9:00 a 14:00 horas

Punto de encuentro: Memorial Giacchino, a las 9:00

Recorrido:

9:30 – Portones del Parque

9:45 – Caballos de Marly

10:15 – Fuente de los Continentes

10:35 – Rosedal

11:30 – Corte del 1º Recorrido / Descanso libre

12:15 – Reencuentro en el Ofrendatorio del Cerro de la Gloria

12:45 – Monumento al Ejército de los Andes

14:00 – Cierre de la actividad

Se recomienda asistir con ropa cómoda, protector solar y gorra.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg Con sus 394 hectáreas y más de 300.000 árboles, el parque es uno de los pulmones verdes más importantes del país Foto: Yemel Fil

Al finalizar el recorrido, los participantes obtendrán un 15% de descuento en el restaurante Hábitat, ubicado dentro del Parque General San Martín.