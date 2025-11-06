6 de noviembre de 2025
¡Cuánta plata!

Premios millonarios del Quini 6: quiénes ganaron y qué queda para el próximo sorteo

El Quini 6 repartió premios millonarios y dejó pozos aún acumulados. Descubrí cuánto ganaron los afortunados y qué queda por jugar.

Premios millonarios del Quini 6: quiénes ganaron y qué queda para el próximo sorteo

Premios millonarios del Quini 6: quiénes ganaron y qué queda para el próximo sorteo

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3319 del Quini 6, realizado el miércoles 5 de noviembre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

Quini 6 (2)
A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Cómo jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas, con un pozo acumulado superior a $8.600.000.000. En todo el país, se registraron cerca de 1.244.364 apuestas, demostrando el gran interés que despierta este juego de azar.

En la modalidad Siempre Sale, donde se puede ganar con seis, cinco o cuatro aciertos, los números favorecidos fueron: 09 - 17 - 24 - 30 - 34 - 40. Gracias a esto, 21 afortunados se llevaron $11.959.408,93, convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre

  • Tradicional

09 - 12 - 21 - 29 - 33 - 36

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 42 ganadores, que se llevarán $666.623,57 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.834 ganadores, que se llevarán $2.963,82 cada uno.

  • La Segunda

14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.183.121.434 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 14 ganadores, que se llevarán $1.999.870,71 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 776 ganadores, que se llevarán $10.824,04 cada uno.

  • Revancha

01 - 12 - 24 - 31 - 32 - 38

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $5.415.222.789 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

09 - 17 - 24 - 30 - 34 - 40

Hubo 21 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.959.408,93 cada uno.

  • Pozo Extra

01 - 09 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45

Hubo 980 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $132.653,06 cada uno.

Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

