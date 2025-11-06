6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 6 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable con precipitaciones y nevadas, ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre
Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Por esto, autoridades chilenas y argentinas decidieron, en virtud de las condiciones climaticas que afectan en alta monta, el cierre de barreras en el el A.C.I. Uspallata a las 12 hs.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

chile cruce aduana paso internacional los libertadores.jpg
Se recomienda a todos los viajeros, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas.

Se recomienda a todos los viajeros, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Chile: cómo funcionará el Paso Internacional Los Libertadores el 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 2 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Las Más Leídas

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

Por Sitio Andino Deportes
Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los tres nuevos conductores de la CGT nacional.
Repercusiones

Unidad y mayor confrontación: las voces mendocinas tras la renovación de la CGT nacional

Por Facundo La Rosa
En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral.
Dia del Bancario

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por Marcelo López Álvarez