5 de noviembre de 2025
{}
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable y ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 5º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, -4º en Puente del Inca y - 5° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

chile cruce aduana paso internacional los libertadores.jpg
Se recomienda a todos los viajeros, que siempre y ante la duda, est&eacute;n preparados para las condiciones clim&aacute;ticas.

Se recomienda a todos los viajeros, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

