Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado durante tres horas este jueves 6 de noviembre, según informaron desde la Coordinación Argentina. El cierre se aplicará debido a trabajos de mantenimiento programados por Vialidad Nacional, explicaron a través de un comunicado oficial.
Corte total del Paso Internacional Los Libertadores
De acuerdo con el aviso firmado por Justo José Bascolo, coordinador general del Paso Internacional del lado argentino, el tránsito será interrumpido en ambos sentidos de circulación entre las 20:00 y las 23:00 horas, mientras personal técnico realice tareas de reparación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y conectividad WiFi en el interior del túnel que conecta Argentina con Chile.
El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las vías más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de prever los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.