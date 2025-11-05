5 de noviembre de 2025
Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado durante tres horas este jueves 6 de noviembre, según informaron desde la Coordinación Argentina. El cierre se aplicará debido a trabajos de mantenimiento programados por Vialidad Nacional, explicaron a través de un comunicado oficial.

Corte total del Paso Internacional Los Libertadores

De acuerdo con el aviso firmado por Justo José Bascolo, coordinador general del Paso Internacional del lado argentino, el tránsito será interrumpido en ambos sentidos de circulación entre las 20:00 y las 23:00 horas, mientras personal técnico realice tareas de reparación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y conectividad WiFi en el interior del túnel que conecta Argentina con Chile.

Durante ese período, no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en alta montaña.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 01-11-25
No se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo.

Paso habilitado el resto del día

Fuera del horario de intervención, el Paso continuará habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Las autoridades remarcaron que el cierre es temporal y responde a tareas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de control y comunicación del túnel.

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y posibles novedades a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las vías más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de prever los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.

