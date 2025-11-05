Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado durante tres horas este jueves 6 de noviembre , según informaron desde la Coordinación Argentina. El cierre se aplicará debido a trabajos de mantenimiento programados por Vialidad Nacional , explicaron a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el aviso firmado por Justo José Bascolo , coordinador general del Paso Internacional del lado argentino, el tránsito será interrumpido en ambos sentidos de circulación entre las 20:00 y las 23:00 horas , mientras personal técnico realice tareas de reparación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y conectividad WiFi en el interior del túnel que conecta Argentina con Chile .

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre

Durante ese período, no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo , por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en alta montaña.

Fuera del horario de intervención, el Paso continuará habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos , en ambos sentidos.

Las autoridades remarcaron que el cierre es temporal y responde a tareas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de control y comunicación del túnel.

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y posibles novedades a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las vías más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de prever los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.