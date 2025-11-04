Elecciones en Chile: cómo funcionará el Paso Internacional Los Libertadores el 16 de noviembre

Elecciones en Chile: cómo funcionará el Paso Los Libertadores el 16 de noviembre

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile vivirá una nueva jornada de comicios para elegir presidente y renovar una parte del Congreso; se prevé que participen más de 15,7 millones de personas. Más allá del proceso electoral, la atención se centra en el funcionamiento del Paso Los Libertadores durante esa jornada.

Elecciones en Chile 2025: cómo funcionará el Paso Los Libertadores El país trasandino volverá a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric. Entre los candidatos más mencionados se encuentran Jeannette Jara y José Antonio Kast, y además se renovará parte de las cámaras de Senadores y Diputados.

Como en toda jornada de comicios, se espera un operativo de seguridad coordinado por las autoridades chilenas, con participación de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Carabineros, tanto dentro como fuera de los locales de votación.

Respecto al Paso Los Libertadores, aunque no oficializado, está previsto un plan especial en los principales cruces fronterizos para asegurar una atención normal, similar al que se coordina con la provincia de Mendoza. Aunque el 16 de noviembre es feriado irrenunciable en Chile -lo que suele intensificar la demanda de tránsito- esta jornada no se anticipa comparable al fin de semana largo del 31 de octubre, que abarcó tres días. Por eso, se espera una jornada de votación de carácter normal y no un flujo de tránsito extraordinario en ninguno de los dos lados de la frontera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UPFronterizos/status/1983608958926647401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983608958926647401%7Ctwgr%5Ef8ce68f9f34a44bb19d23cc695de1bd914b261f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mendozapost.com%2Fsociedad%2Fchile-refuerza-los-libertadores-por-fin-de-semana-largo%2F&partner=&hide_thread=false Atención! este fin de semana se implementarán planes de contingencia en 8 complejos fronterizos del país debido a este fin de semana festivo, más información aquí #UPFinforma pic.twitter.com/6RB2tKfKBx — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) October 29, 2025 En los próximos días, se espera que desde Pasos Fronterizos informará los detalles del operativo que se aplicará en los cruces internacionales durante el domingo 16 de noviembre. Calendario: cronograma de los comicios en Chile Jueves 13 de noviembre 24:00: finaliza todo tipo de propaganda e información electoral, incluida la franja gratuita en televisión. Sábado 15 de noviembre 15:00: los vocales de mesa deben reunirse en sus locales para constituir las mesas y recibir capacitación.

En el extranjero también se constituyen las mesas ese día. Domingo 16 de noviembre Elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Lunes 17 de noviembre 14:00: se reúnen los colegios escrutadores en los locales designados por las juntas electorales. Cierre parcial del paso fronterizo el 6 de noviembre Desde la Coordinación Argentina confirmaron que el jueves 6 de noviembre, de 20:00 a 23:00, habrá suspensión del tránsito en ambos sentidos por trabajos de Vialidad Nacional para la reparación y mantenimiento de los sistemas de videocámaras y Wi-Fi dentro del túnel internacional.