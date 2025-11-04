4 de noviembre de 2025
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Desde su elección, la abogada sanrafaelina mantuvo un silencio absoluto. Hasta ahora. Habló con Sitio Andino tras reunirse con la secretaria de la Presidencia.

Foto: Cristian Lozano

Desde entonces, la auxiliar del Poder Judicial de Mendoza había esquivado toda exposición pública. Ni siquiera habló desde el búnker la noche de la victoria libertaria. Conseguir una declaración suya se volvió una "quimera" para los medios mendocinos. Hasta este martes.

Metral Asensio participó de un encuentro en Casa Rosada, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se dio la bienvenida a los legisladores electos de LLA en los comicios del 26 de octubre. A la salida, la sanrafaelina —que asumirá su banca el 10 de diciembre— fue abordada por el corresponsal de Medios Andinos en Buenos Aires, Gustavo Abu Arab, quien logró lo que parecía imposible: obtener una declaración.

“Fue muy buena la reunión, muy productiva. Estamos muy contentos, preparándonos para lo que viene”, dijo Metral Asensio, en su primera declaración pública desde que resultó electa.

Asimismo, agradeció a los popes libertarios por los "presentes" entregados a los aistentes: una bolsa con el logo partidario que contenía una copia del reglamento de la Cámara, una réplica de la Constitución Nacional y una banderola de LLA.

Quién es María Julieta Metral Asensio, la desconocida diputada libertaria electa en Mendoza

Metral Asensio es abogada y cuenta con una maestría en Derecho y Economía. Actualmente se desempeña como auxiliar jurídica en el Poder Judicial de Mendoza y forma parte del equipo de Facundo Correa Llano, presidente y principal articulador del espacio libertario en la provincia. Su recorrido ha estado más vinculado al ámbito jurídico y académico que a la militancia partidaria.

A diferencia de otros candidatos que buscaban visibilidad, en la campaña mantuvo un perfil bajo: sus redes sociales son privadas y su presencia pública fue prácticamente nula. En Instagram y Facebook utiliza perfiles restringidos, un rasgo poco común en tiempos donde la exposición digital suele ser el primer paso de cualquier aspirante a un cargo público.

María Julieta Metral Asensio participó del encuentro liderado por Karina Milei junto a diputados libertarios electos.

La libertaria será la segunda representante de San Rafael en el Congreso, ya que junto a ella asumirá el peronista Emir Félix, también electo en los pasados comicios. La otra legisladora oriunda del departamento sureño, Liliana Paponet, finalizará su mandato a fines de este año.

Mientras los principales nombres de la lista, como Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez, concentraron la atención mediática, Metral representa un fenómeno distinto: el de una figura sin exposición pública.

El otro mendocino que participó del encuentro organizado por Karina

Además de Metral Asensio, de la cumbre libertaria también formó parte el ministro de Defensa —y diputado nacional electo— Luis Petri, quien tomó conocimiento de una decisión partidaria que, en parte, lo deja relegado: el cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA en Diputados, continuará ejerciendo la presidencia del espacio.

Aunque Petri siempre negó aspirar a ese cargo, su nombre sonaba entre los posibles reemplazantes en esta segunda etapa de la gestión mileísta, en la que el oficialismo buscará impulsar reformas clave en materia laboral, fiscal y penal, además del Presupuesto 2026.

Luis Petri también participó del encuentro partidario encabezado por Karina Milei.

El oriundo de San Martín acumula una extensa experiencia legislativa: fue diputado nacional entre 2013 y 2021, período en el que consiguió la sanción de la “Ley Petri”, y antes ocupó una banca durante siete años y medio en la Legislatura mendocina.

Sin embargo, la pulseada interna la ganó el karinista Bornoroni, mano derecha del presidente de la Cámara, Martín Menem, otro hombre de extrema confianza de la hermana del presidente. De todos modos, Petri integrará comisiones estratégicas, sobre todo las vinculadas a Defensa y Seguridad, y todo indica que presidirá alguna de ellas.

