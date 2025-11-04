Jimena Latorre expuso en Abu Dabi el potencial energético y minero de Mendoza

Líderes de todo el mundo se reunieron en la Exposición y Conferencia Internacional del Petróleo de Abu Dabi (Adipec) , donde la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre , expuso sobre el potencial energético y minero de la provincia, como también sobre las políticas que promueve.

El evento tuvo más de 160.000 visitantes, 2.200 empresas expositoras, 1.800 oradores y delegaciones de 160 países. Latorre fue invitada a exponer sobre las potencialidades de Mendoza en materia de oil & gas, energía renovable y minería. “Mendoza es la única provincia argentina con presencia institucional en la feria”, destacó en capital de Emiratos Árabes Unidos .

Se trata de la primera vez que Argentina participa con presencia institucional y Mendoza es la única provincia que acompaña de manera oficial a la Nación. Latorre viajó junto al director financiero de Impulsa Mendoza , Sebastián Piña, para promover oportunidades de inversión internacional en materia energética y minera.

Latorre y Piña participaron en la apertura del stand argentino y fueron invitados a la cena de gala oficial, junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Molina Arambarri , y el cónsul Juan Ignacio Díaz . Ambos destacaron la presencia institucional de la provincia como un hecho de relevancia en la agenda bilateral y en los espacios de alto nivel de la transición energética global .

“Es la primera vez que Argentina llega con presencia institucional en Adipec y Mendoza es la única provincia que asiste de forma oficial. Presentamos nuestras fortalezas en petróleo y gas, infraestructura, minería para la transición energética y energías renovables. Este es un paso muy importante para posicionarnos en los mercados globales y para obtener financiamiento para el desarrollo de nuestros proyectos”, destacó la ministra.

Latorre además fue expositora en el panel ministerial “Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales", una mesa que reunió a ministros, bancos, fondos de inversión, empresas energéticas y organismos internacionales, para discutir modelos de inversión, riesgos, incentivos, regulación y alianzas para la transición energética global.

Qué dijo Jimena Latorre en Abu Dabi

En su presentación, Latorre subrayó que Argentina se encuentra en un proceso de reconfiguración de su política energética, orientada a aumentar la producción, mejorar la infraestructura y promover inversiones privadas que permitan aprovechar de forma sostenible los recursos disponibles.

En ese escenario, la ministra destacó que Mendoza se posiciona como un territorio con estabilidad institucional, capacidad técnica y una matriz energética diversificada. En su presentación afirmó que en la actualidad, la provincia representa el 4% de la producción energética nacional y se destaca por combinar generación térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovable.

A esto sumó que la provincia está atravesando una nueva etapa con el desarrollo de parques solares y la construcción de líneas de alta tensión que permitirán ampliar la oferta eléctrica y asegurar mayor estabilidad del sistema.

Minería moderna para la transición energética

Minería moderna para la transición energética

Latorre también presentó los avances de Mendoza en materia minera, orientados a modelos de desarrollo sostenibles, con foco en la seguridad jurídica, altos estándares ambientales, desarrollo territorial equilibrado y trabajo en conjunto de los sectores público y privado.

La ministra destacó la puesta en marcha del Nuevo Código de Procedimiento Minero y la habilitación ciudadana y legislativa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

Por último, Latorre enumeró la batería de anuncios que realizó el Gobernador en Argentina Mining la semana pasada e hizo especial hincapié en el avance del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que podría transformar a Mendoza en la primera provincia en volver a producir cobre en la Argentina, consolidándose como una provincia proveedora de minerales estratégicos para la transición energética.

Esta participación marca un hito para Mendoza, ya que forma parte del espacio donde se definen las agendas energéticas globales, las inversiones y las alianzas. De esta forma, la provincia se posiciona como un actor relevante en hidrocarburos, minería y energías renovables dentro del panorama mundial.

Adipec 2025 reúne a más de 1.800 oradores y 16.500 delegados, y se consolida como el principal espacio de diálogo global sobre transición energética, innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Durante cuatro días, Abu Dabi es sede de debates estratégicos sobre descarboxilación, hidrógeno, redes inteligentes, digitalización industrial y financiamiento climático.