Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud nombrado por el Gobierno

El Gobierno nacional oficializó este martes la salida de Cecilia Loccisano como viceministra de Salud y la designación de Guido Giana como su reemplazo. La medida se concretó a través del Decreto 783/2025 , publicado en el Boletín Oficial , y marca el inicio de una nueva etapa administrativa dentro de la cartera sanitaria, en línea con los cambios impulsados por Javier Milei tras las elecciones legislativas.

La incorporación de Giana responde a una serie de reacomodamientos en el Gabinete nacional , luego de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y la asunción de Manuel Adorni como nuevo titular del área. El flamante viceministro es un hombre de confianza de Santiago Caputo y mantiene vínculos con el ministro Mario Lugones , lo que refuerza su peso político dentro del esquema libertario.

Actividades para todas las edades La Municipalidad de Mendoza lanzó sus Programas de Verano 2025/26: colonias, natación y recreación

anuncio El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial: cuánto y desde cuándo se aplicará

Ingeniero químico egresado del ITBA , Guido Giana cuenta con especialización en administración hospitalaria y gestión pública , y combina experiencia en el sector estatal y privado .

En los últimos años, ocupó cargos ejecutivos en el Sanatorio Güemes , institución históricamente vinculada a Lugones, donde fue director de Operaciones, de Administración y de Finanzas , además de gerente de Nuevos Negocios en el laboratorio DroFAr , especializado en medicamentos especiales.

Guido Giana 02

En el ámbito público, fue gerente Económico-Financiero del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri, y también integró el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires bajo la conducción de José Luis Giusti.

Su trayectoria política incluye un paso como concejal en el municipio de Presidente Perón y una candidatura a intendente por el PRO dentro de Juntos por el Cambio.

Perfil y antecedentes

En su perfil profesional, Giana se define como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con vocación de servicio y foco en la gestión”, y sostiene que “la política es la única manera de mejorar estructuralmente la vida en sociedad”.

Su nombre trascendió en 2020, cuando se atrincheró en su campo de Guernica para evitar una toma ilegal de sus tierras. En aquel episodio, denunció penalmente a los usurpadores y permaneció en el predio junto a 15 policías bonaerenses hasta que se concretó el desalojo.

“No quiero perder esta lucha. Me voy a quedar a defender mis tierras y pelear en la Justicia”, declaró entonces.

Fuente: con información de Infobae y Ámbito