30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Será escalonado

Aumento para el sector de discapacidad: los trabajadores advierten que "todavía no alcanza"

El Gobierno anunció un aumento escalonado del 29 al 35% para prestadores que trabajan con personas con discapacidad. Reclaman la plena aplicación de la Ley de Emergencia.

Sin embargo, en Mendoza y en distintos puntos del país, los prestadores de servicios de discapacidad manifestaron que, si bien están conformes con el aumento, consideran que “sirve, pero no alcanza”. El anuncio se oficializó tras la victoria electoral del oficialismo.

La medida se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el incremento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema. En detalle, el aumento será del 14% en octubre, 8% en noviembre y 10% en diciembre.

Prestadores del sector de discapacidad valoran el aumento, pero aseguran que no alcanza

En el departamento de San Rafael, Llorens, prestador de servicios de transporte, dialogó con Noticiero Andino y expresó que "esto significa una lucha de parte del sector de discapacidad desde hace ya tiempo". Además, aseguró que no habían recibido ningún aumento desde diciembre de 2024.

Embed - SAN RAFAEL: DISCAPACIDAD: AUMENTO CONFIRMADO PARA PRESTACIONES

El sector también destacó que las movilizaciones de familias y prestadores fueron un factor clave para que el Gobierno finalmente atendiera los reclamos. No obstante, Llorens afirmó que "esto todavía no alcanza para lo que nosotros creemos que tiene que valer una prestación".

Finalmente, subrayó: "Todavía seguimos luchando para que se apruebe o realmente se ponga en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad", concluyó Llorens.

