Casualidad o milagro: el número de Diego Maradona salió en la Quiniela de Mendoza

Casualidad o milagro: el número de Diego Maradona tocó en la quiniela mendocina

Por Luis Calizaya







Un hecho singular ocurrió en la Quiniela de Mendoza con un resultado ganador que, más allá del premio, coincidió con una fecha sensible: el aniversario del nacimiento de Diego Maradona, este 30 de octubre. La leyenda del fútbol argentino hizo acto de presencia en el juego de azar mendocino a través de un número a la cabeza en los resultados de La Nocturna.

Diego Maradona presente en la Quiniela de Mendoza: qué números salieron El fútbol nacional recuerda una vez más el nacimiento de "Pelusa", quien hoy cumpliría 65 años de no ser por su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020. Más allá de su legado deportivo y cultural, Maradona estuvo presente en los resultados de La Nocturna del sorteo Nº 15406, donde el número ganador fue el 5565. Las dos últimas cifras hacen una clara referencia a la edad que tendría actualmente el astro del Napoli.

Más allá de la coincidencia, en la quiniela tradicional este número representa al "cazador". De esta forma, las cifras muestran una curiosa conexión con el juego de azar, ya que si bien la mayoría de los jugadores se guía por la probabilidad, en esta ocasión ocurrió una referencia inusual en la Quiniela de Mendoza.

Qué representa el número 65, según los sueños El número 65 en los sueños puede tener varios significados según la interpretación que se utilice. Las principales perspectivas provienen de la numerología, que lo relaciona con una señal de equilibrio y armonía en la vida personal, y de las interpretaciones espirituales, considerada una guía para alcanzar la felicidad que anima a estar abierto a la inspiración espontánea.