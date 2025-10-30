Qué le pasó a Jorge Rial: preocupación por su estado de salud

En las últimas horas, Jorge Rial generó preocupación entre sus seguidores tras ausentarse de Argenzuela, el ciclo que conduce en C5N, durante dos días consecutivos. Su ausencia se debería a un problema de salud. En esta nota, te contamos los detalles.

Jorge Rial (2) Jorge Rial y el motivo de su ausencia en la televisión La razón por la que Jorge Rial se ausentó de la televisión Según trascendió, el periodista finalizó su ciclo radial del martes sintiéndose débil y sin fuerzas, por lo que el equipo médico que lo asistió le recomendó descansar y no presentarse en su programa televisivo hasta recuperarse.

El miércoles, Rial regresó a su ciclo en Radio 10 y explicó lo ocurrido: “Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”.

“Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, reconoció el periodista, quien contó que buscó presentarse en su segundo turno, pero que su cuerpo no se lo permitió, por lo que decidió seguir la recomendación médica y no asistir a su programa televisivo. / NA

