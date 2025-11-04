El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial: cuánto y desde cuándo se aplicará

El Hospital Garrahan consolidó un importante avance en materia salarial para su personal al implementar un aumento del 61% en la asignación básica destinado a empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Este incremento, que se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, se suma a los bonos mensuales fijos que desde septiembre reciben los trabajadores: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial .

Según se informó, la administración del Garrahan, que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia , aceleró este proceso en 2025, logrando financiar los bonos y el aumento salarial con recursos propios , sin comprometer la sostenibilidad de la institución.

El hospital ya dispone de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras se aguarda la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.

La dirección del hospital subrayó que la eficiencia administrativa ha sido clave para fortalecer la atención y el reconocimiento al trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En este sentido, se destacó que, incluso en contextos adversos en los que el hospital fue objeto de disputas políticas que afectaron al personal, los trabajadores mantuvieron su compromiso y garantizaron la atención y la salud de los niños.