Presupuesto 2026: el oficialismo busca ganarle la pulseada a la oposición para postergar el debate

El Gobierno nacional intentará aplazar el despacho de comisión del proyecto de Presupuesto hasta que asuman los nuevos legisladores.

comisión presupuesto 2026
Por Sitio Andino Política

El proyecto de Presupuesto 2026 tendrá un día clave este martes en la reunión de comisión de la Cámara de Diputados. La oposición buscará avanzar con el dictamen, mientras que el oficialismo tratará de postergar cualquier definición hasta el inicio de las sesiones extraordinarias.

El Gobierno nacional quiere que el debate sea después del 10 de diciembre, envalentonado con el triunfo en las elecciones legislativas. Con la nueva composición del Congreso, se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, es decir que solo necesitará sumar 14 legisladores para aprobar las leyes.

Esta estrategia está avalada por muchos gobernadores para poder tener más tiempo para negociar y lograr que se incluyan sus pedidos de obras públicas, para tomar deuda pública y que se cubra el déficits de las cajas provinciales.

La Comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, está citada para este martes, a las 12, para firmar los dictámenes como se estableció en el emplazamiento votado en el recinto de sesiones el pasado 8 de octubre. La Libertad Avanza está a la espera de si el peronismo, la izquierda y Encuentro Federal consiguen las 25 firmas para el despacho de la norma. Si la oposición logra ese objetivo, el oficialismo presentará su propia propuesta.

berty-benegas-linch-el-diputado-libertario-que-reemplaza-jose-luis-espert-la-presidencia-la-comision-presupuesto-foto-camara-diputados
La Comisión de Presupuesto está presidida por Bertie Benegas Lynch.

Presupuesto 2026: el oficialismo negocia con gobernadores

En caso que los opositores más enfrentados tengan dictamen de mayoría, el desafío de oficialismo será lograr con la ayuda de los gobernadores, que no tengan quórum para debatir el Presupuesto antes del 30 de Noviembre.

Por lo pronto, LLA mantuvo una reunión con sus aliados del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal, Liga del Interior, donde se aseguró que respaldarán su propuesta de dilatar el tratamiento.

Encuentro Federal y Democracia para Siempre desistieron de participar y tampoco lo hicieron los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, aunque en el oficialismo se muestran optimistas que avalarán el pedido de tratar este tema en sesiones extraordinarias. En el encuentro, los diputados insistieron ante los funcionarios en la necesidad de incorporar algunos puntos necesarios para sus distritos.

El Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos. El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

Fuente: NA.

