3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

La Provincia de Mendoza avanzó en la firma del contrato para la obra sobre el río Mendoza. Cuánto invertirán.

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Florencia Martinez del Rio

La Dirección Provincial de Vialidad dió el último paso administrativo para iniciar la construcción del puente sobre el río Mendoza, sobre la Ruta Provincial 31, que unirá tres departamentos: Maipú, San Martín y Lavalle. La Provincia de Mendoza consiguió realizar la obra con un presupuesto menor al previsto.

Se trata del remplazo del viejo puente alcantarilla que fue demolido parcialmente hace 25 años y que, actualmente, es utilizado por automovilistas y camiones de pequeño porte para circular desde y hasta Tres Porteñas, hacia la comuna maipucina y el sur lavallino. Según estiman, este nuevo cruce será fundamental para la producción agrícola de la zona.

Lee además
Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes
Fecha confirmada

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes
Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales
Mendoza

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

La Provincia de Mendoza tenía previsto ejecutar esta obra con unos $3.050.000.000, pero en el proceso licitatorio recibió una oferta menor en un 10,02%, por un monto de $2.738.653.008.

obra,puente río mendoza
El puente mejorará la conexión de tres departamentos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El puente mejorará la conexión de tres departamentos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La detalles de la obra impulsada por la Provincia de Mendoza

Tras la firma del contrato de Vialidad Mendoza con la Constructora San Guillermo SA, el inicio será "en el corto plazo", señaló el Gobierno. El viejo puente de la Ruta Provincial 31 que se va a intervenir no puede ser recuperado, por lo que será totalmente demolido para luego construir uno nuevo, indicó el Ejecutivo, y se le sumará la pavimentación de un tramo de 1 kilómetro desde la propia estructura hacia el este.

En esta zona, donde confluyen los tres departamentos, se desarrollan extensas plantaciones de frutales, viñedos y chacras, además de albergar una de las plantas conserveras más importantes del país.

A su vez, se encuentra en proceso la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 33, entre la RP 30 y la RP 31, mientras que en los próximos meses está previsto avanzar con la construcción de la nueva Ruta Provincial 35, que también conecta con la RP 31.

Temas
Seguí leyendo

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia

Mendoza, presente y futuro de la libertad

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo