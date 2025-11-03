La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Se trata del remplazo del viejo puente alcantarilla que fue demolido parcialmente hace 25 años y que, actualmente, es utilizado por automovilistas y camiones de pequeño porte para circular desde y hasta Tres Porteñas, hacia la comuna maipucina y el sur lavallino. Según estiman, este nuevo cruce será fundamental para la producción agrícola de la zona.

La Provincia de Mendoza tenía previsto ejecutar esta obra con unos $3.050.000.000, pero en el proceso licitatorio recibió una oferta menor en un 10,02%, por un monto de $2.738.653.008.

obra,puente río mendoza El puente mejorará la conexión de tres departamentos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. La detalles de la obra impulsada por la Provincia de Mendoza Tras la firma del contrato de Vialidad Mendoza con la Constructora San Guillermo SA, el inicio será "en el corto plazo", señaló el Gobierno. El viejo puente de la Ruta Provincial 31 que se va a intervenir no puede ser recuperado, por lo que será totalmente demolido para luego construir uno nuevo, indicó el Ejecutivo, y se le sumará la pavimentación de un tramo de 1 kilómetro desde la propia estructura hacia el este.

En esta zona, donde confluyen los tres departamentos, se desarrollan extensas plantaciones de frutales, viñedos y chacras, además de albergar una de las plantas conserveras más importantes del país. A su vez, se encuentra en proceso la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 33, entre la RP 30 y la RP 31, mientras que en los próximos meses está previsto avanzar con la construcción de la nueva Ruta Provincial 35, que también conecta con la RP 31.