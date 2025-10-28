28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Presupuesto

Presupuesto 2026: el Gobierno envía a funcionarios a defender el proyecto

Esta semana comienzan en Diputados las exposiciones por el Presupuesto 2026. Cuándo llegaría al recinto.

Por Sitio Andino Política

La victoria electoral del oficialismo envalentonó al Gobierno nacional para encarar la discusión por el Presupuesto 2026 en comisiones del Congreso. Comenzarán las visitas de funcionarios para defender el proyecto del presidente Javier Milei. Cómo será la agenda de las reuniones presedidas por el diputado Alberto Benegas Lynch.

La agenda de la comisión de Presupuesto

La agenda fijada por la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fijo para este martes, a las 11, la citación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recientemente electa legisladora por CABA.

El miércoles 29, a las 10, se espera que asista el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco; y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto.

En tanto, la comisión que tiene como presidente a Benegas Lynch, quien reemplazó en ese cargo a José Luis Espert tras el escándalo por supuestos vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico, convocó el jueves 30, a las 11, al secretario de Finanzas, que hasta ahora era Pablo Quirno, pero fue elegido por Milei para manejar Cancillería.

Ley ómnibus, camara de diputados nacion, congreso vallado.jpg

Discusión en Diputados

La oposición quiere que también asista el Ministro de Economía, Luis Caputo, pero hasta el momento, su visita a Diputados ha sido negada.

Durante la última semana, el presidente de la Cámara, Martín Menem, mantuvo una reunión en su despacho con funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes legislativos. Acordaron que los sectores dialoguistas, que acompañaron a los libertarios en la aprobación de la Ley Bases, buscarán presentar un dictamen propio el próximo 4 de noviembre, en cumplimiento con el cronograma acordado.

En paralelo, el bloque de Unión por la Patria (UxP), que encabeza Germán Martínez, también se prepara para firmar su propio dictamen. Luego de esa instancia, el oficialismo y la oposición intentarán acercar posiciones durante el debate en el recinto, con el objetivo de alcanzar consensos sobre algunos artículos del proyecto.

Por su parte, el espacio Encuentro Federal, que integran dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, considera que el Gobierno deberá introducir modificaciones al texto original. Si bien el oficialismo estaría dispuesto a realizar algunos ajustes, los cambios deberán estar alineadas con la meta de superávit fiscal que proyecta la administración de Milei para las cuentas públicas.

Si los acuerdos avanzan y los dictámenes se firman en la fecha prevista, el 4 de noviembre, el texto alternativo podría ser tratado en una sesión especial entre el 11 y el 13 de noviembre. De concretarse, el Senado tendría margen para sancionarlo antes del cierre del período parlamentario, que finaliza el 30 de noviembre.

Martín Menem.jpg
Qué dice el Presupuesto 2026

Javier Milei indicó que "este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable, está planteado con un superávit primario tal que al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal".

El Presupuesto presentado por el Gobierno nacional plantea una inflación para el año 2026 del 10,1%. Proyecta un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial a $1423. Entre las principales asignaciones se destacan $4,8 billones para las Universidades Nacionales, un aumento real del 5% en jubilaciones, 17% en Salud, 8% en Educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.

