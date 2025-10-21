El oficialismo abrió el diálogo por el Presupuesto 2026, pero la oposición puso condiciones

Diputados del oficialismo y miembros del Ejecutivo se reunieron con integrantes de bloques opositores en torno al proyecto de ley de Presupuesto 2026 , que se encuentra en tratamiento en comisiones. Encuentro Federal y Democracia para Siempre exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo , y no se descarta que se posponga la firma del dictamen.

Esto sucedió a pocos días de las elecciones legislativas y en consonancia con los pedidos de los Estados Unidos de mostrar al gobierno de Javier Milei dispuesto a dialogar, sumado a la confirmación del acuerdo del swap con el Tesoro de ese país para garantizar el pago de la deuda nacional.

Por el oficialismo, asistió Martín Menem , presidente de la Cámara baja; Alberto "Bertie" Benegas Lynch , titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Carlos Guberman , secretario de Hacienda; y José Rolandi , vicejefe de Gabinete Ejecutivo. Desde La Libertad Avanza decidieron denominar a este grupo como el "Cuadrado de Zinc" (mineral de características maleable y dúctil), quienes llevarán adelante la discusión presupuestaria con los diputados de la oposición.

En tanto, en la reunión estuvieron los legisladores Silvana Giudici (Pro), Daiana Fernández Molero (Pro), Pamela Verasay (UCR), Karina Banfi (UCR), Martín Tetaz (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Eduardo Falcone (MID), Pablo Cervi (Liga del Interior), Martín Arjol (Liga del Interior) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Desde que asumió Milei, el Presupuesto fue prorrogado. Actualmente, la "ley de leyes" se encuentra en tratamiento desde septiembre pasado, en un contexto turbulento para el Gobierno, ya que José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tras declinar su candidatura a legislador por ser vinculado con Fred Machado, detenido por narcotráfico.

José Luis Espert, comisión de Presupuesto Diputados de la Nación Los proyectos de movilidad para las jubilaciones se comienzan a discutir en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Foto: Prensa Diputados de la Nación

Qué pasó en la reunión por el Presupuesto 2026

Desde Unión por la Patria (UP) rechazaron cualquier tipo de negociación por fuera del ámbito institucional de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 es la Comisión de Presupuesto. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día”, afirmó el jefe del bloque, Germán Martínez, en respuesta a reuniones informales convocadas por el oficialismo.

Por su parte, desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo manifestó en la red social X que su espacio “se enteró por los medios” de esas conversaciones y que no recibió invitación alguna. “Desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, expresó.

Pedido por las leyes de emergencia en Discapacidad, de emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario

Durante el encuentro, sectores de la oposición dialoguista —como el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto y el radicalismo disidente encabezado por Pablo Juliano— reclamaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para dar explicaciones sobre el Presupuesto 2026. Además, insistieron en que se incluyan fondos para las tres leyes que el Congreso aprobó y fueron objetadas por el Ejecutivo: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y Financiamiento Universitario.

Al finalizar la reunión, el diputado Nicolás Massot calificó el encuentro como “una primera aproximación” y reconoció la “predisposición aparente” del Gobierno, aunque admitió que “no fluyó de la manera esperada”. “Nos trabamos en un punto ineludible: el cumplimiento de las tres leyes aprobadas por el Congreso. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas”, sostuvo, anticipando que su bloque no continuará participando de las reuniones si no hay una respuesta concreta.

En tanto, Pablo Juliano, presidente de DpS, destacó que “no hubo acuerdo político, pero sí un comienzo de diálogo”. Reclamó que se promulgue plenamente la Ley de Emergencia Pediátrica y cuestionó las promulgaciones “a medias” sin partidas presupuestarias, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad. Fuente: El Parlamentario.