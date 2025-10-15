Quién reemplazó a José Luis Espert en la comisión de Presupuesto.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch reemplazó a José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y se retomó este martes el debate del proyecto de Presupuesto 2026 . El economista había renunciado la semana pasada a la Presidencia tras conocerse su vínculo con “Fred” Machado , acusado de narcotráfico.

Fue nombrado con votos de LLA, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Encuentro Federal. En tanto, Unión por la Patria (UxP) se abstuvo de apoyarlo y la izquierda votó en su contra.

El peronismo promovió la remoción de Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, al sostener que no podía seguir en ese cargo tras conocerse su vínculo con el empresario Machado, acusado por narcotráfico, quien dijo haberle financiado la campaña del 2019 .

La nueva conducción de la comisión de Presupuesto llega en un momento clave, cuando la oposición endurece posiciones de cara al debate sobre el plan de gastos e ingresos que presentó el Gobierno, que viene de dos años sin contar con una "ley de leyes" aprobada por el Congreso.

Al comienzo de la reunión, Benegas Lynch se quejó de haber asumido con un emplazamiento, y avisó que el Presupuesto 2026, como propone el presidente Javier Milei, debe respetar el equilibrio fiscal.

“Quiero transmitirles que mi espíritu va a ser de total apertura. Todos queremos sacar el Presupuesto, voy a poner toda mi energía y voluntad”, dijo el legislador, pero hizo hincapié en la importancia de respetar algunas premisas del Ejecutivo, como no emitir para financiar al Tesoro, bajar los impuestos, desregular la economía y “devolverle el poder al sector privado que es el único que genera trabajo”.

Los integrantes de los bloques dialoguistas y de UxP le plantearon armar una agenda consensuada con los funcionarios que asistirán para discutir el proyecto y el nuevo presidente de la comisión aceptó. Las reuniones comenzarán el próximo martes 14, a las 15. Luego continuarán el miércoles 12, el martes 21, el miércoles 22, el martes 28 y el miércoles 29. La séptima reunión será el martes 4 de noviembre: ese día se deberá firmar el dictamen.

Bertie Benegas Lynch.jpg Alberto Benegas Lynch.

La denuncia contra José Luis Espert

José Luis Espert decidió renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, tras hacerse público su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico, "Fred" Machado.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó una investigación contra el legislador por presunto lavado de dinero, a partir de una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois.

Machado se encuentra bajo prisión domiciliaria. Reconoció días que le dio dinero a Espert para dar sus primeros pasos en política como candidato presidencial. "Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020", dijo el exempresario.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición a Estados Unidos de Machado. El empresario enfrenta cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero del narcotráfico.

Fuente: Perfil e Infobae.