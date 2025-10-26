Quién es Julieta Metral Asensio, la sanrafaelina sorpresa de estas elecciones 2025

El nombre de María Julieta Metral Asensio comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas dentro del tablero político mendocino. Abogada, sanrafaelina y con una sólida formación académica, su perfil hasta ahora alejado de los focos mediáticos dio un giro inesperado en estas elecciones 2025 : ya que asumirá una banca en el Congreso como diputada nacional.

Metral Asensio fue la sorpresa en las listas de la alianza oficialista. Fue la propuesta de La Libertad Avanza en cuarto lugar.

Los resultados de estas elecciones 2025 le permitieron a la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedarse con cuatro de las cinco bancas en juego para diputados nacionales, dejando una sola para la oposición.

Ese reparto permitirá que Metral Asensi se convierta en la nueva representante de San Rafael en el Congreso , junto a Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.

Un perfil académico y judicial

Metral Asensio es abogada y cuenta con una maestría en Derecho y Economía. Actualmente se desempeña como auxiliar jurídica en el Poder Judicial de Mendoza y forma parte del equipo del dirigente Facundo Correa Llano, uno de los articuladores del espacio libertario en la provincia. Su recorrido ha estado más vinculado al ámbito jurídico y académico que a la militancia partidaria.

A diferencia de otros candidatos que buscan visibilidad, mantiene un perfil bajo: sus redes sociales son privadas y su presencia pública es prácticamente nula. En Instagram y Facebook utiliza perfiles restringidos, un rasgo poco común en tiempos donde la exposición digital suele ser el primer paso de cualquier aspirante a un cargo público.

Metral Asensio sucederá a Liliana Paponet, actual diputada nacional por el justicialismo y única representante sanrafaelina en el Congreso.

Mientras los principales nombres de la lista, como Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez, concentran la atención mediática, Metral representa un fenómeno distinto: el de una figura sin exposición pública.