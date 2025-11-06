6 de noviembre de 2025
Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: "No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar"

Este jueves, inició el juicio oral hacia la expresidenta y otros 86 acusados por corrupción en la obra pública. Qué dijo Cristina Fernández.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al discurso de Javier Milei en Davos y lo cuestionó duramente.

Por Sitio Andino Política

El juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner por el caso Cuadernos comenzó este jueves con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7 de manera remota y con la expresidenta conectada vía Zoom.

“Se da inicio a este juicio oral y público”, anunció el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori luego de comprobar la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli. Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese Tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, comenzó la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori: es que no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Cristina Fernández de Kirchner juicio causa cuadernos
Los acusados, sus abogados y las autoridades judiciales se encontraron vía Zoom.

La secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la expresidenta como coautora en relación a por lo menos 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a los por entonces funcionarios de su gobierno, como Roberto Baratta. El debate se inició poco antes de las 10:30, casi una hora después de lo previsto.

“Se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner, quienes detentaron el cargo de presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”, indica la acusación hacia CFK.

El tribunal estima que el juicio durará varios años, dado que hay unos 440 testigos y 86 acusados, por lo que cada abogado podrá realizar consultas a los testigos. El proceso judicial será transmitido por YouTube para demostrar transparencia y para que la comunidad pueda seguirlo.

Las autoridades judiciales establecieron que las audiencias se harán los jueves a la mañana por la misma plataforma, mientras que desde el próximo 3 de marzo, también serán los martes.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner

Tal como acostumbra, la exmandataria publicó un largo texto en su cuenta de X, donde califica el juicio como un "show judicial en Comodoro Py".

"Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", expresó.

No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar.

Según CFK, el momento en el que desarrolla el juicio no es azaroso, sino políticamente planificado. "Mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste", manifestó.

