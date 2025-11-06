6 de noviembre de 2025
Facundo Correa Llano: "Mendoza se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que viene"

El espacio libertario, encabezado en Mendoza por Facundo Correa Llano, destacó su consolidación territorial tras las elecciones del 26 de octubre y el liderazgo nacional de Karina Milei.

Facundo Correa Llano: "Mendoza se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que viene"

Por Sitio Andino Política

Con un resultado histórico en las elecciones del 26 de octubre, el espacio que lidera Facundo Correa Llano destacó la conducción nacional de Karina Milei y afirmó a través de Twitter que Mendoza “se convierte en protagonista de la Argentina que estamos construyendo”.

El resultado obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marcó, según sus referentes, “un punto de inflexión para Mendoza”. A poco más de un año de la conformación del partido en la provincia, el espacio libertario celebró haber logrado consolidarse como una fuerza política con estructura territorial y representación en los distintos departamentos.

En un comunicado, el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano, sostuvo que el acompañamiento de los mendocinos refleja el apoyo a un proyecto que propone “libertad, orden y responsabilidad como base para construir el futuro”.

Correa Llano destacó especialmente el rol de Karina Milei, presidenta del partido a nivel nacional, a quien atribuyó la conducción firme y estratégica que permitió “organizar, fortalecer y proyectar” el espacio en todo el país.

“Su liderazgo fue determinante para dar identidad política, estructura y sentido de rumbo a este movimiento”, subrayó.

También agradeció el acompañamiento de los dirigentes nacionales Martín Menem, vicepresidente del partido, y Eduardo ‘Lule’ Menem, secretario de Coordinación Política, por su compromiso y respaldo institucional durante el proceso de expansión del espacio libertario.

“El resultado alcanzado en Mendoza no es solo un triunfo electoral, sino la consolidación de una fuerza política que crece con convicción, claridad y esperanza”, expresó Correa Llano. “Demuestra que cuando hay organización, liderazgo y propósito, los cambios son posibles”, agregó.

Finalmente, el dirigente libertario aseguró que “Mendoza hoy se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que estamos construyendo”, en referencia al papel que buscará jugar la provincia en la nueva etapa política que se abre tras los comicios.

