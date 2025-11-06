Mendoza busca atraer inversiones en energía y minería desde Emiratos Árabes Unidos

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , acompañada por el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña , mantuvo un encuentro de trabajo en la Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos con Prateek Suri , fundador de MDR Investments LLC , brazo de inversiones del grupo internacional Maser Group .

La reunión se enmarcó en la agenda oficial que la delegación mendocina desarrolla en Abu Dabi , en el contexto de Adipec 2025 , la feria energética más importante del mundo y uno de los principales foros de debate global sobre transición energética, innovación y financiamiento sostenible.

Fundada en 2023, MDR Investments LLC administra un fondo de inversión orientado a tecnologías de Inteligencia Artificial de frontera (Frontier AI/AGI) , proyectos mineros , infraestructura vial y logística , y emprendimientos con alto potencial de crecimiento .

Durante la reunión, Latorre y Piña presentaron oportunidades concretas de inversión en Mendoza , especialmente en proyectos mineros vinculados a minerales críticos para la transición energética , así como en infraestructura energética y logística . También destacaron el potencial de desarrollo de startups y proyectos tecnológicos regionales que podrían escalar con financiamiento internacional.

“Mendoza está dando pasos firmes para posicionarse en el mapa global de la energía y la minería. Contamos con estabilidad institucional, capacidades técnicas y una visión de desarrollo sostenible que nos permite atraer inversiones estratégicas”, señaló la ministra Latorre.

Asimismo, Latorre subrayó que la provincia cuenta con una matriz energética diversificada, que combina generación térmica, hidroeléctrica y renovable, y atraviesa una nueva etapa de expansión con la construcción de parques solares y líneas de alta tensión.

Por su parte, Piña puso el foco en la riqueza de Mendoza en minerales críticos para el desarrollo de energías limpias y tecnologías de Inteligencia Artificial, además del trabajo que se impulsa desde Impulsa Mendoza para consolidar a la provincia como un hub financiero minero en el país.

Mendoza en Adipec 2025

La participación de Mendoza en Adipec 2025 marca un hito histórico: es la primera vez que Argentina cuenta con presencia institucional y Mendoza es la única provincia que acompaña oficialmente a la Nación.

En este marco, Latorre fue invitada a exponer en el panel ministerial “Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales”, junto a ministros, fondos de inversión, empresas energéticas y organismos internacionales.

“Nuestra presencia en este espacio nos posiciona en los centros donde se toman decisiones globales sobre energía e inversiones. Es una oportunidad concreta para abrir mercados, generar alianzas y financiar proyectos estratégicos”, afirmó Latorre.

Con más de 1.800 oradores y 16.500 asistentes de alto nivel, Adipec se consolida como el principal encuentro mundial sobre transición energética, donde Mendoza busca consolidar su estrategia de inserción global y captación de inversiones sostenibles.