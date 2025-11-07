Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

El presidente Javier Milei , durante el Council of the Americas en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos , mantuvo una reunión con empresarios de diversas compañías. El viaje oficial del mandatario continuará hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ,

Tras exponer en el America Business Forum en Miami, que reunió a líderes de los ámbitos político, empresarial, deportivo y cultural, el jefe de Estado siguió este viernes con las actividades previstas en la agenda de la comitiva integrada también por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Economía, Luis Caputo , y el canciller Pablo Quirno , entre otros.

ENTREVISTA Luis Petri habló con SITIO ANDINO: su rol en el Congreso y la visita de Milei a Mendoza

Milei arribó a New York durante la madrugada argentina para disertar ante empresarios globales y agradecer su triunfo electoral ante la “Tumba del Rebe”, el rabino Menachem Mendel Schneerson. Milei estuvo en la sede del Council Of America y defendió su programa de ajuste ante empresarios, en busca de atraer inversiones a la Argentina.

javier milei,empresarios,estados unidos Foto: Presidencia.

El encuentro con empresarios e inversores fue presentado bajo el nombre “Nuevas oportunidades de inversión en la Argentina”, un conversatorio orientado a atraer capitales y mostrar el nuevo escenario económico del país. La cita reunió a representantes del sector financiero y energético.

Entre los asistentes se destacó Robert McEwen, CEO y fundador de McEwen Copper, quien días atrás había mantenido reuniones en la embajada argentina en Washington. Su empresa encabeza el desarrollo de Los Azules, en San Juan, uno de los proyectos mineros más relevantes aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986823454503358485&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/G2kF15zOVL — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 7, 2025

Javier Milei viaja a Bolivia

Luego del paso por New York, está previsto que Milei viaje a La Paz para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo de Bolivia, que asumirá el 8 de noviembre.

El mandatario argentino partirá a las 9.30, en un vuelo especial con destino a la ciudad de El Alto, donde está previsto que arribe a las 10:20. A las 11, participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y, posteriormente, saludará a Paz Pereira.

A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de Mando. Una hora más tarde, a las 14, emprenderá el regreso hacia Buenos Aires en el vuelo dispuesto para la ocasión. El arribo a la Argentina está previsto para las 17.35.

Javier Milei en el American Business Forum

El pasado jueves, Milei expuso en el America Business Forum, donde abogó por conformar un “gran consenso capitalista en Argentina” para avanzar en una “gran coalición de crecimiento”. Además, envió un mensaje a los inversores al señalar que “el sector privado ya sabe lo que tiene que hacer y entiende que el momento para aprovecharlas es ahora”.

Al inicio de su mensaje, le hizo un reconocimiento al futbolista Lionel Messi, que se había presentado el día anterior en el mismo escenario. “Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros, y y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”, ironizó. Fuente: NA/ La Nación.