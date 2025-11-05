Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

Este miércoles, Javier Milei partirá nuevamente a Estados Unidos para participar de diversas actividades. Posteriormente visitará Bolivia y regresará en la tarde del sábado.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.