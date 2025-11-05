5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Agenda presidencial

Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

El mandatario concretará su viaje número 14 a Estados Unidos, desde que comenzó su gestión. En qué actividades participará Javier Milei.

Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

Por Sitio Andino Política

Este miércoles, Javier Milei partirá nuevamente a Estados Unidos para participar de diversas actividades. Posteriormente visitará Bolivia y regresará en la tarde del sábado.

El Presidente participará de la cumbre de líderes mundiales America Business Forum junto a Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi.

Lee además
Este miércoles, Manuel Adorni asumirá como Jefe de Gabinete
Renovación

Hoy asume Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y arranca un nuevo ciclo en el Gobierno
El proyecto CART en San Juan que motivo la carta de Garay
Reclamo

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

  • 15 horas - El Presidente partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del día siguiente.

Jueves 6 de noviembre

  • 17:45 - El Presidente disertará en el American Business Forum.
  • 19:15 - Partida del vuelo especial que conducirá a Milei a Palm Beach, donde llegará a las 19:35.
  • 22:30 - Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

  • 00:30 - El primer mandatario argentino partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30.
  • 12 - Participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.
  • 19 - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Cronograma de Javier Milei en Bolivia

Sábado 8 de noviembre

  • 9:30 - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20.
  • 11 - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludará al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.
  • 13 - Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de Mando.
  • 14 - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 - Arribo en la Argentina.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud nombrado por el Gobierno

Quién es quién en la nueva foto del gabinete del gobierno de Javier Milei

Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron

Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior

Javier Milei viaja a Miami para participar del America Business Forum junto a Trump, Machado y Messi

"No logramos ponernos de acuerdo", la lapidaria definición de Macri sobre la reunión con Milei

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto CART en San Juan que motivo la carta de Garay
Reclamo

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial.
Boletín Oficial

Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

Por Florencia Martinez del Rio
La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave.
Lo que viene

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Prueba Piloto

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por Marcelo López Álvarez