Luis Petri habló con SITIO ANDINO: su rol en el Congreso y la visita de Milei a Mendoza

Luis Petri anticipa su regreso al Congreso y la visita de Milei a Mendoza.

Luego del triunfo electoral del 26 de octubre, Luis Petri habló con SITIO ANDINO sobre lo que viene y el rol que tendrá en el Congreso de la Nación . Uno de los ganadores más fuertes de La Libertad Avanza en todo el país, contó qué se viene a partir de diciembre y confirmó la visita del presidente Javier Milei a Mendoza.

El actual ministro de Defensa de la Nación volverá al Congreso, a una banca en la Cámara Baja, cargo que ocupó entre 2013 y 2021, por dos períodos consecutivos. Petri encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Mendoza por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , con una victoria de 53,64%, con una amplia diferencia sobre el segundo -el frente Fuerza Justicialista- que sacó 25,2% de los votos.

Agradeció a los mendocinos Video: Luis Petri cumplió su promesa y volvió a una reconocida panadería en Las Heras que visitó en campaña

Primeras declaraciones públicas Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Y por estas horas se especuló con una posible presidencia del bloque oficialista, luego de que el propio presidente, Javier Milei, anunciara que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asumirá como senadora nacional, será la presidenta del bloque de LLA. Sin embargo, Petri descartó esto a SITIO ANDINO.

Luis Petri anticipa su regreso al Congreso y la visita de Milei a Mendoza.

"No será ese mi rol. La situación de Patricia es distinta porque ella llega al Senado a ordenar un poco, ahí la situación es más compleja. En Diputados está ordenado , Martín Menem va a seguir presidiendo la Cámara y Gabriel Bornoroni presidiendo el bloque", explicó Petri.

"Mi función va a ser la defensa de la gestión del presidente Milei desde mi banca".

"Se vienen temas muy importantes, como la reforma del Código Penal, que voy a estar encabezando esa discusión. Voy a integrar las comisiones que he integrado", explicó. Cabe recordar que anteriormente Integró como vocal las comisiones de Comunicaciones e Informática; de Justicia; de Legislación General; de Legislación Penal, de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, de Seguridad Interior; de Transportes; y la comisión bicameral de Trámite Legislativo. También llegó a presidir la comisión de Seguridad Interior.

Su reemplazo en el Ministerio de Defensa

Petri estará al frente del Ministerio de Defensa hasta asumir su banca en el Congreso, que será el 10 de diciembre. Si bien todavía no está definido quién lo reemplazará, aseguró que es una decisión que tomará el presidente en breve.

"Es una reunión que tendremos en estos días con el presidente. Yo voy a ser un asesor especializado en Defensa del presidente", aseguró Petri.

Por otro lado, descartó las versiones que indican una fusión entre Defensa y Seguridad: "Esas son operaciones de algunos medios, nunca estuvo en análisis eso", aclaró el mendocino.

La visita de Javier Milei a Mendoza

El Gobierno nacional confirmó que Milei planea recorrer distintas provincias de forma periódica y que incluso podría realizar una reunión de gabinete mensual fuera de Buenos Aires, para aceitar el vínculo con los gobernadores.

El primer destino sería la provincia de Corrientes, donde el presidente llegaría el jueves 13 de noviembre. El dato cobra relevancia porque en ese distrito La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar en las elecciones, detrás del frente que lidera el gobernador radical Gustavo Valdés, uno de los mandatarios presentes en la reunión del jueves.

Y Mendoza está entre los destinos que figuran prioritarios, tras los resultados electorales. Justamente, Petri confirmó los planes de Milei de pisar este territorio.

"Está entre los planes, pero no hay fecha confirmada aún", dijo el ministro de Defensa y aclaró que esta gira empezaría "a finales de 2025 y se extendería durante 2026", sostuvo.