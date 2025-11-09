9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Argentino rehén de Hamas

El Gobierno nacional comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino asesinado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel.

El Gobierno nacional &nbsp;comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

El Gobierno nacional  comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino asesinado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel, por el que el presidente Javier Milei reclamó durante los últimos meses. A cambio el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu entró a la Cruz Roja 15 cuerpos de palestinos que tenía en su poder.

A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, la administración libertaria notificó: “La Oficina del Presidente informa que ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel”.

Lee además
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Agenda cargada

Manuel Adorni detalló los temas en los que trabajó el Gobierno en la semana
la bancaria de san rafael rechaza cambios que eliminen derechos conquistados video
Reforma laboral en debate

La Bancaria de San Rafael rechaza cambios que "eliminen derechos conquistados"

Quién era Lior Rudaeff, secuestrado por Hamas

Lo cierto es que Rudaeff nació en Buenos Aires, pero a los 8 años se mudó junto a su familia al kibutz Nir Yitzhak. Tenía esposa y cuatro hijos y se desempeñaba como conductor de ambulancia y médico voluntario.

“Durante la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre del 2023, Lior fue asesinado mientras defendía su comunidad”, denunciaron desde el Gobierno, al tiempo que aclararon que su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza.

Como parte del acuerdo de paz garantizado por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamas y la Yihad Islámica Palestina devolvieron el cuerpo mientras que Israel hizo lo propio con otros 15 cadáveres que tenía en su poder. Este último acto no se encuentra reflejado en el comunicado de prensa de la administración de Javier Milei.

Asimismo, el mandatario expresó su solidaridad a la familia Rudaeff, y reclamó una digna sepultura que “brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional habilitó la compra de armas semiautomáticas: los requisitos

Presupuesto 2026: el oficialismo busca ganarle la pulseada a la oposición para postergar el debate

Más salidas en el Ejecutivo nacional: renunció la viceministra de Salud

Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

El Gobierno nacional avanza en la normalización del mercado eléctrico y la reducción de subsidios

La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno

Reducen aranceles a la industria del juguete para que bajen los precios: cuáles son los productos alcanzados

LO QUE SE LEE AHORA
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez
Las mediaciones en la justicia crecen día a día. 
Informe

La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

Por Pablo Segura