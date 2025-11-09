El Gobierno nacional comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino asesinado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel, por el que el presidente Javier Milei reclamó durante los últimos meses. A cambio el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu entró a la Cruz Roja 15 cuerpos de palestinos que tenía en su poder.

A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, la administración libertaria notificó: “La Oficina del Presidente informa que ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel”.

Quién era Lior Rudaeff, secuestrado por Hamas Lo cierto es que Rudaeff nació en Buenos Aires, pero a los 8 años se mudó junto a su familia al kibutz Nir Yitzhak. Tenía esposa y cuatro hijos y se desempeñaba como conductor de ambulancia y médico voluntario.

“Durante la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre del 2023, Lior fue asesinado mientras defendía su comunidad”, denunciaron desde el Gobierno, al tiempo que aclararon que su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza.

Como parte del acuerdo de paz garantizado por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamas y la Yihad Islámica Palestina devolvieron el cuerpo mientras que Israel hizo lo propio con otros 15 cadáveres que tenía en su poder. Este último acto no se encuentra reflejado en el comunicado de prensa de la administración de Javier Milei. Asimismo, el mandatario expresó su solidaridad a la familia Rudaeff, y reclamó una digna sepultura que “brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.