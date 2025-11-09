9 de noviembre de 2025
Boca y River juegan hoy un Superclásico clave del Clausura: hora y dónde verlo

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en La Bombonera, en un duelo decisivo por el pase a la próxima Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Boca y River necesitan ganar.

El fútbol argentino vivirá este domingo uno de los partidos más esperados del año. Boca y River se enfrentan desde las 16:00 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un duelo que puede definir el futuro de ambos equipos en la lucha por la Copa Libertadores 2026.

El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por TNT Sports Premium, ESPN Premium y Cadena 3 en todas sus plataformas.

El contexto le da un condimento especial al Superclásico: Boca llega en alza, mientras que River atraviesa un momento de incertidumbre futbolística. El ganador no solo se quedará con el orgullo deportivo, sino también con una ventaja clave en la tabla anual.

Boca llega en alza y con la mira en la Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento en el torneo. Con tres triunfos en los últimos cuatro partidos, Boca Juniors se ubica líder de la Zona A con 23 puntos y busca un resultado que le permita asegurar su boleto a la próxima Copa Libertadores.

La Bombonera volverá a ser una caldera. El plantel xeneize confía en repetir el rendimiento que lo llevó a vencer a Estudiantes en La Plata y a consolidarse como uno de los equipos más regulares del Clausura.

Con figuras como Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte, el local apostará a la intensidad y al apoyo de su gente para imponerse en el clásico más esperado.

En caso de quedarse con los tres puntos, Boca se asegurará la clasificación directa a la fase de grupos del certamen continental, un torneo que no disputa desde 2023.

River busca reacción y un triunfo que lo recupere

Del otro lado, River Plate llega con la necesidad de cambiar la imagen. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una de sus peores rachas de los últimos años: siete derrotas en las últimas diez presentaciones, que lo alejaron de la pelea por el título y pusieron en duda su clasificación.

A pesar de los resultados, la dirigencia de Núñez ratificó su apoyo a Gallardo, extendiendo su contrato hasta fines de 2026. El técnico confía en que un triunfo ante Boca pueda marcar el punto de inflexión que su equipo necesita.

Actualmente, River está sexto en la Zona B con 21 puntos, pero tercero en la tabla anual, lo que lo mantiene en zona de repechaje para la Libertadores. Sin embargo, una nueva derrota podría complicarlo, ya que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors acechan de cerca.

La síntesis del Boca vs River

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

