Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Estudiantes La Plata y Boca Juniors definen la punta del Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Boca visita a Estudiantes en La Plata en un duelo decisivo por el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura.

Boca visita a Estudiantes en La Plata en un duelo decisivo por el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura.

Este domingo 2 de noviembre, desde las 16.00, Estudiantes de La Plata recibe a Boca Juniors en el estadio UNO por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con apenas tres jornadas por disputarse, ambos equipos llegan en un momento clave: el que gane quedará líder de la Zona A y se acercará al gran objetivo, la Copa Libertadores 2026.

El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y transmitido en vivo por TNT Sports, en un partido que promete emociones fuertes, historia y tensión en La Plata.

El gran momento de Estudiantes: invicto, sólido y con un DT histórico

El equipo de Eduardo Domínguez atraviesa una racha brillante. Viene de vencer 2-0 a Gimnasia en el clásico platense con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo, y acumula cinco partidos sin perder. Con 42 puntos en la tabla anual, el Pincha está a solo tres unidades de los puestos de Sudamericana, pero aspira a más: meterse en la Libertadores.

Además, el duelo ante Boca será especial para Domínguez, quien cumplirá 150 partidos al frente de Estudiantes, con tres títulos obtenidos desde su llegada en marzo de 2023. El técnico buscará celebrarlo con una victoria que consolide al equipo en la cima y refuerce su protagonismo en el cierre del campeonato.

En cuanto a lo futbolístico, Estudiantes repetiría casi el mismo once que ganó el clásico: Muslera en el arco, Ascacibar y Medina en el mediocampo, y un tridente ofensivo con Cetré, Palacios y Carrillo, que se ha vuelto letal en los últimos encuentros.

Boca, con bajas clave pero decidido a dar el golpe en La Plata

Por el lado de Boca, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con una mezcla de ilusión y preocupación. En lo anímico, viene de una remontada que lo ubicó segundo en la tabla anual con 53 puntos, detrás de Rosario Central (62), pero las bajas pesan: Leandro Paredes está suspendido y Rodrigo Battaglia lesionado.

Sus lugares serán ocupados por Milton Delgado y Tomás Belmonte, mientras que Exequiel Zeballos regresa al equipo titular en reemplazo de Williams Alarcón. Además, el Xeneize recupera a Milton Giménez en la delantera, quien hará dupla con Miguel Merentiel.

Una victoria en UNO no solo lo dejaría como líder de la Zona A, sino que además sería un envión anímico crucial antes del Superclásico del 9 de noviembre ante River Plate. En el plantel lo saben: ganar en La Plata podría cambiar el rumbo de la temporada.

La síntesis de Boca

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

