El fútbol del "changuito" Zeballos le dió un triunfo clave a Boca ante Barracas

Con dos asistencias y una brisa de fútbol efectiva y decisiva el "changuito" Zeballos colaboró con el triunfo Xeneise ante el "Guapo" 3 a 1

El fútbol del changuito le dio un nuevo aire y respiro a Boca.

El fútbol del "changuito" le dio un nuevo aire y respiro a Boca.

Boca Juniors superó esta tarde por 3 a 1 a Barracas Central en el encuentro pendiente de fútbol de la fecha 12, del torneo de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Dos goles de Milton Giménez y el restante de Merentiel coronaron el triunfo Xeneise, que caía derrotado en el primer tiempo por la mínima con un golazo de Insúa para el Guapo.

El primer tanto del encuentro fue convertido a los 20 minutos por Rubén Insúa, quien aprovechó un saque largo de Marcos Ledesma, anticipó a la defensa rival y definió con un potente remate al ángulo, dejando sin reacción a Agustín Marchesín. A pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión temprana de Iván Tapia, el conjunto local mostró orden y efectividad.

image

El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y amonestaciones desde el arranque. A los 2 minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes. La roja a Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al “Guapo” a reacomodarse con el ingreso de Siro Rosane en lugar de Bruera.

Boca intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró concretar las oportunidades generadas. Paredes probó desde media distancia en dos ocasiones, aunque sin éxito, mientras que el juvenil Giménez tuvo una chance clara de cabeza que se fue apenas desviada. El conjunto de Ubeda tuvo mayor posesión de balón, pero se mostró impreciso en los últimos metros. Barracas, en cambio, fue más efectivo y se fue al descanso con una valiosa ventaja pese a las dificultades.

En el segundo tiempo otro fue el cantar, el ingreso del "changuito" Zeballos decididamente cambio la historia del partido, y su impronta ofensiva fue decisiva para el vuelco radical que se terminó dando en el resultado final del duelo.

Miguel Ángel Merentiel pone a Boca Juniors 3 a 1 frente a Barracas Central.

Milton Giménez pone a Boca Juniors 2 a 1 frente a Barracas Central.

Miguel Ángel Merentiel pone a Boca Juniors 1 a 1 frente a Barracas Central.

La síntesis de Boca

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

