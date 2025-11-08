Javier Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira y fue ovacionado por el Congreso

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de asunción del flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira en la ciudad de La Paz y acaparó la atención y revolucionó la Asamblea Legislativa Plurinacional al causar un furor inmediato entre los legisladores.

El mandatario argentino, estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Plan económico Caputo abre la puerta a cambios en el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con inversores

Milei, que mantuvo el viernes una reunión con empresarios en New York , recibió los honores del país vecino y luego se dirigió a la Asamblea Legislativa realizada en el Parlamento, donde se saludó fríamente con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

La presencia de Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino informando que “El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira”, se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso. El presidente recibió una ovación de parte de los legisladores bolivianos , quienes no dudaron en “tomarse fotografías con sus teléfonos celulares” y rodearlo para obtener una selfie con el líder argentino, siendo el único presidente al que le solicitaron fotos de manera masiva.

Una vez en el palco de mandatarios, Milei protagonizó saludos disímiles. Con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y se hablaron “al oído”, mientras que con el paraguayo Santiago Peña el saludo fue “más efusivo”, quedándose a conversar unos instantes.

Bolivia tiene nuevo Presidente

Rodrigo Paz Pereira, ganador del inédito balotaje de octubre en Bolivia, fue investido este sábado como presidente e inició un nuevo ciclo político y económico en el país, contando con la presencia de jefes de Estado regionales como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile).

La asunción se da en un contexto de profunda crisis, marcada por la escasez de dólares y combustibles, inflación y el encarecimiento de alimentos y servicios. El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de "capitalismo para todos" y marcó distancia con las posturas de los últimos gobiernos al asegurar que Bolivia "vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia".