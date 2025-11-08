La agenda de Javier Milei en Bolivia tras su viaje a Estados Unidos. Foto: Brian Kromer

Milei, se desplazará hacia La Paz. La asunción del nuevo presidente antes del mediodía en la sede del Congreso de ese país, representa para el gobierno libertario algo más que la llegada de un mandatario afín, luego de dos años de frialdad.

En la Casa Rosada y la Cancillería, ven en la llegada de Paz Pereira los primeros pasos de una “reconfiguración regional” que podría cambiar el color político e ideológico de la región, en la que hasta ahora Milei estuvo en franca minoría, en paralelo con una recomposición de la influencia de Donald Trump y los Estados Unidos en la región.

La agenda de Javier Milei en Bolivia 9:30 hs: Partirá en un vuelo especial desde Santa Cruz de la Sierra rumbo a la ciudad de El Alto, donde tiene previsto su arribo a las 10:20 hs.

11:00 hs: El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.

13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

14:00 hs: Partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.

17:35 hs: Arribará a la Ciudad de Buenos Aires.