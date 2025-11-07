Julieta Metral Asensio en Aconcagua Radio: "Milei recibió un país en llamas y logró grandes resultados"

La diputada nacional electa María Julieta Metral Asensio , quien asumirá su banca el próximo 10 de diciembre , brindó su primera entrevista formal tras ser elegida por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos del 26 de octubre . En diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1) , la abogada sanrafaelina habló sobre el presente del país, su mirada sobre la gestión de Javier Milei , la reforma laboral y la convivencia política dentro de la alianza electoral forjada con Cambia Mendoza .

La legisladora electa destacó los resultados obtenidos por el Gobierno libertario y aseguró que la conducción económica del presidente fue clave . “El presidente recibió un país que estaba en llamas, la herencia de una continuidad de malas administraciones , y es admirable cómo en tan poco tiempo ha logrado tan buenos resultados ", resaltó.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | La diputada “enigmática” que habló por primera vez tras reunirse con Karina Milei María Julieta Metral Asensio @maria_julieta_metral_asensio la abogada sanrafaelina electa por La Libertad Avanza, rompió el silencio con Sitio Andino luego del encuentro en Casa Rosada encabezado por Karina Milei. “Fue una reunión muy buena y productiva. Estamos muy contentos, preparándonos para lo que viene”, dijo en su primera declaración pública desde las elecciones. La futura diputada, que asumirá el 10 de diciembre, recibió junto a sus pares un obsequio con el reglamento de la Cámara, una réplica de la Constitución y una banderola partidaria. De perfil bajo, Metral Asensio es abogada con maestría en Derecho y Economía, y trabaja como auxiliar jurídica en el Poder Judicial mendocino. Más información en sitioandino.com #Mendoza #PolíticaMendocina #JulietaMetralAsensio #KarinaMilei #LaLibertadAvanza #LLA #Diputada #Congreso #SanRafael"

Primeras declaraciones públicas Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

"Ponerle un freno a la inflación , que parecía que no iba a terminar nunca, la disminución de la pobreza, el fin de los piquetes ", enumeró. "Tenemos la gran fortuna de que nuestro presidente es economista y tiene muy claro lo que hay que hacer para lograr el crecimiento económico que necesitamos todos los argentinos ”, señaló.

María Julieta Metral Asensio, una de las sorpresas de las elecciones 2025 en Mendoza.

“ La piedra angular del gobierno es el equilibrio fiscal, y es muy importante mantenerlo . Es un activo estratégico, porque fortalece la estabilidad y la previsibilidad de nuestra provincia y de nuestra nación. Mantener las cuentas ordenadas posibilita evitar crisis recurrentes , a las cuales los argentinos estamos acostumbrados, y a su vez proteger el valor del esfuerzo de los mendocinos y de los argentinos”, subrayó Metral Asensio.

La piedra angular del gobierno es el equilibrio fiscal La piedra angular del gobierno es el equilibrio fiscal

Respaldo de la diputada electa Metral Asensio a la reforma laboral

Metral Asensio también se refirió al debate por la modernización del mercado de trabajo, uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria de diciembre.

“No me preocupa para nada, al contrario, es necesaria. El presidente sabe, y todo el espacio sabemos, lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de los argentinos, tanto en lo laboral como en general”, sostuvo.

Metral Asensio se metió en las internas en Mendoza: “La campaña la trabajamos entre todos”

Metral Asensio ocupaba el cuarto lugar en la lista de LLA, pero el buen desempeño electoral del oficialismo le permitió acceder a una banca. En Mendoza, el reparto dejó cuatro escaños para el oficialismo —además de la sanrafaelina, Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez— y uno para Fuerza Justicialista Mendoza, que será ocupado por Emir Félix.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025, María Julieta Metral Asensio Foto: Cristian Lozano

Consultada sobre las recientes tensiones entre referentes de LLA y funcionarios del Gobierno provincial, la diputada electa buscó bajar el tono a la disputa. En los últimos días, la vicegobernadora Hebe Casado había cuestionado a Luis Petri por su participación en la campaña, mientras que el presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, salió a respaldar a Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/1986489019077681244&partner=&hide_thread=false Mendoza se pone de pie



El resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia.

En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza… pic.twitter.com/PIf9fypbDR — Facundo Correa llano (@fcorreallano) November 6, 2025

Metral Asensio evitó polemizar, pero dejó clara su postura: “La campaña la trabajamos entre todos. Yo recorrí la provincia entera con los demás candidatos (en relación a sus pares radicales), y la trabajamos juntos. Como decía el slogan de campaña, estuvimos juntos”, remarcó.

Metral Asensio, de San Rafael al Congreso

Abogada recibida en la Universidad Nacional de Cuyo, Metral Asensio trabajó en estudios jurídicos y en empresas privadas antes de ingresar al Poder Judicial, cargo al que renunció para dedicarse plenamente a la tarea legislativa.

Respecto de su llegada al Congreso, contó que la noticia no la tomó del todo por sorpresa. “Sabíamos que los resultados iban a ser buenos, teníamos muchas expectativas. Fue una alegría muy grande haber llegado, más que nada por el respaldo que significó esta elección”, expresó.

La sanrafaelina con un mensaje hacia los legisladores de distintos espacios: “Todos tenemos que entender que estamos trabajando para un proyecto común, que es mejorar el bienestar de todos los argentinos”.

Escuchá la entrevista completa a Julieta Metral Asensio y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com