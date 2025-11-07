Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta naranja por lluvias y granizo en la provincia de Mendoza . El pronóstico se cumplió tal cual y, de acuerdo con los datos reportados por Defensa Civil Mendoza se registraron 53 intervenciones, siendo Tupungato, el departamento más afectado.

Árboles y ramas caídas, filtraciones de techos, viviendas anegadas, postes y/o cables en cortocircuito y un socavón fueron las principales afectaciones que se registraron en diferentes departamentos de la provincia por el temporal.

Según la Dirección Provincial de Defensa Civil, hasta las 7 de este viernes (último reporte) se registraron 53 intervenciones en Mendoza.

-Filtraciones de techo: 20

-Ruta 86 cortada, zona de Los Cerrillos.

Intervenciones totales: 21

San Rafael:

-Árboles y ramas caídas: 1

-Filtraciones de techo: 5

-Viviendas anegadas: 1

Intervenciones totales: 7

San Martín:

-Filtraciones de techo: 2

Intervenciones totales: 2

Guaymallén:

-Postes y/o cables en cortocircuito: 5

-Pozo, bache o socavón: 1

-Vivienda anegada: 3

Intervenciones totales: 9

Las Heras:

-Poste y/o cables en cortocircuito: 2

-Pozo, bache o socavón: 1

Intervenciones totales: 3

Capital:

-Árbol y ramas caídas: 1

Intervenciones totales: 1

Godoy Cruz:

-Árbol y ramas caídas: 2

-Postes y/o cables en cortocircuito: 3

-Pozo, bache o socavón: 1

-Vivienda anegada: 2

Intervenciones totales: 8

Luján de Cuyo:

Postes y/o cables en cortocircuito: 1

Intervenciones totales: 1

Maipú:

-Vivienda anegada: 1

Intervenciones totales: 1

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 7 de noviembre se aguarda un tiempo con una que estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura.

En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.

Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.