Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta naranja por lluvias y granizo en la provincia de Mendoza. El pronóstico se cumplió tal cual y, de acuerdo con los datos reportados por Defensa Civil Mendoza se registraron 53 intervenciones, siendo Tupungato, el departamento más afectado.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: cómo serán los próximos días
Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 7 de noviembre se aguarda un tiempo con una que estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura.
En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.
Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.