7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Las fuertes lluvias y granizo que se registraron en gran parte de la provincia de Mendoza dejaron como saldo 53 intervenciones. Tupungato, la zona más afectada.

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo

 Por Natalia Mantineo

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta naranja por lluvias y granizo en la provincia de Mendoza. El pronóstico se cumplió tal cual y, de acuerdo con los datos reportados por Defensa Civil Mendoza se registraron 53 intervenciones, siendo Tupungato, el departamento más afectado.

image
Lluvias y granizo en la provincia de Mendoza: se registraron 53 intervenciones.

Lluvias y granizo en la provincia de Mendoza: se registraron 53 intervenciones.

Lluvias y granizo: lo que dejó la tormenta

Según la Dirección Provincial de Defensa Civil, hasta las 7 de este viernes (último reporte) se registraron 53 intervenciones en Mendoza.

Tupungato:

  • -Filtraciones de techo: 20

  • -Ruta 86 cortada, zona de Los Cerrillos.

Intervenciones totales: 21

San Rafael:

  • -Árboles y ramas caídas: 1

  • -Filtraciones de techo: 5

  • -Viviendas anegadas: 1

Intervenciones totales: 7

San Martín:

  • -Filtraciones de techo: 2

Intervenciones totales: 2

Guaymallén:

  • -Postes y/o cables en cortocircuito: 5

  • -Pozo, bache o socavón: 1

  • -Vivienda anegada: 3

Intervenciones totales: 9

Las Heras:

  • -Poste y/o cables en cortocircuito: 2

  • -Pozo, bache o socavón: 1

Intervenciones totales: 3

Capital:

  • -Árbol y ramas caídas: 1

Intervenciones totales: 1

Godoy Cruz:

  • -Árbol y ramas caídas: 2

  • -Postes y/o cables en cortocircuito: 3

  • -Pozo, bache o socavón: 1

  • -Vivienda anegada: 2

Intervenciones totales: 8

Luján de Cuyo:

  • Postes y/o cables en cortocircuito: 1

Intervenciones totales: 1

Maipú:

  • -Vivienda anegada: 1

Intervenciones totales: 1

Pronóstico del tiempo en Mendoza: cómo serán los próximos días

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 7 de noviembre se aguarda un tiempo con una que estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura.

En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.

Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.

