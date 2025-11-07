Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina: origen e importancia

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 7 de noviembre, se conmemora el Día del Oncólogo en Argentina. En esta nota, te invitamos a conocer el origen de esta fecha, su importancia y el reconocimiento a quienes dedican su vida a la lucha contra el cáncer.

oncóloga Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina 7 de noviembre: Día del Oncólogo en Argentina Según diversas fuentes, esta efeméride conmemora que un día como hoy, pero en 1923, se inauguró el Instituto de Investigación y Tratamiento del Cáncer, actualmente conocido como Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

Desde su fundación, el instituto se destacó como pionero en la investigación y el tratamiento del cáncer, consolidándose como el tercer centro asistencial del mundo dedicado exclusivamente a la cancerología, lo que hoy conocemos como oncología.

Además, esta jornada tiene como objetivo reconocer la labor de los profesionales de la oncología, quienes día a día trabajan con dedicación y compromiso para prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, brindando acompañamiento integral a los pacientes y contribuyendo al desarrollo de nuevas terapias y estrategias de tratamiento.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 7 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







