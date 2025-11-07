Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en noviembre de 2025

La Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, es una ayuda económica mensual otorgada por la Anses para garantizar el acceso a la canasta básica. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago en noviembre.
Tarjeta Alimentar ANSES: montos y fechas de pago en noviembre 2025
Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en noviembre los beneficiarios recibirán la misma suma que en septiembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:
Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
Documentos terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
Documentos terminados en 9: 25 de noviembre
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para noviembre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.