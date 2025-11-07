7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Origen y significado del Día del Canillita en Argentina, este 7 de noviembre

Cada 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita. Conocé el origen y la evolución de esta tradicional profesión en la siguiente nota.

Origen y significado del Día del Canillita en Argentina, este 7 de noviembre

Origen y significado del Día del Canillita en Argentina, este 7 de noviembre

Foto: Buenos Aires Ciudad
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita. La fecha busca visibilizar la tarea de quienes reparten y venden diarios y revistas, ya sea para informarse o para entretenerse, y poner en evidencia su complejo presente laboral frente al auge de la lectura digital.

Día del Canillita en Argentina: por qué se celebra un 7 de noviembre

La efeméride conmemora el fallecimiento del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, ocurrido el 7 de noviembre de 1910. Sánchez es autor de la obra Canillita(estrenada a comienzos del siglo XX), que relata la vida de un chico humilde que vendía diarios en las calles, marcado por la pobreza y el paso del tiempo.

Lee además
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas
Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina: origen e importancia
Efemérides

Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina: origen e importancia
Florencio Sánchez - Escritor
Día del Canillita en Argentina: en recuerdo a la muerte del escritor Florencio Sánchez.

Día del Canillita en Argentina: en recuerdo a la muerte del escritor Florencio Sánchez.

El autor vivió buena parte de su carrera en Argentina, donde trabajó como periodista y escribió varias obras teatrales. Tras su muerte, su figura quedó asociada a la memoria de estos trabajadores y dio origen al homenaje que hoy recuerda a los vendedores de periódicos y revistas.

Historia de la profesión en Argentina

La profesión del canillita comenzó a consolidarse hacia finales del siglo XIX, con la expansión de la prensa impresa en Buenos Aires. Aparecieron así los llamados canillitas o vendedores ambulantes que ofrecían ejemplares en esquinas y avenidas, lo que permitió acercar la información a los lectores de forma rápida y económica.

El término tiene origen lunfardo, el cual aludía originalmente al hueso largo de la pierna, y por extensión se asoció a los repartidores jóvenes y de piernas flacas que eran comunes en esa época.

Canillita - Argentina
Canillitas del Diario la Prensa (1900).

Canillitas del Diario la Prensa (1900).

El canillita hoy

Frente a la creciente preferencia por los medios digitales, muchos canillitas buscan reinventarse más allá con la venta de diarios y revistas, sin en ofrecer otros productos y servicios para sostener su presencia en las calles y en las esquinas más concurridas. Su adaptación es clave para conservar una tradición histórica que es parte del paisaje urbano y cultural argentino.

Fuente: Billiken.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 7 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia, compite por un importante premio nacional

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura