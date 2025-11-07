Origen y significado del Día del Canillita en Argentina, este 7 de noviembre

Cada 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita . La fecha busca visibilizar la tarea de quienes reparten y venden diarios y revistas , ya sea para informarse o para entretenerse, y poner en evidencia su complejo presente laboral frente al auge de la lectura digital .

La efeméride conmemora el fallecimiento del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez , ocurrido el 7 de noviembre de 1910 . Sánchez es autor de la obra Canillita (estrenada a comienzos del siglo XX ), que relata la vida de un chico humilde que vendía diarios en las calles, marcado por la pobreza y el paso del tiempo.

El autor vivió buena parte de su carrera en Argentina , donde trabajó como periodista y escribió varias obras teatrales. Tras su muerte, su figura quedó asociada a la memoria de estos trabajadores y dio origen al homenaje que hoy recuerda a los vendedores de periódicos y revistas .

La profesión del canillita comenzó a consolidarse hacia finales del siglo XIX , con la expansión de la prensa impresa en Buenos Aires . Aparecieron así los llamados canillitas o vendedores ambulantes que ofrecían ejemplares en esquinas y avenidas , lo que permitió acercar la información a los lectores de forma rápida y económica.

El término tiene origen lunfardo, el cual aludía originalmente al hueso largo de la pierna, y por extensión se asoció a los repartidores jóvenes y de piernas flacas que eran comunes en esa época.

Canillita - Argentina Canillitas del Diario la Prensa (1900). Foto: Archivo general

El canillita hoy

Frente a la creciente preferencia por los medios digitales, muchos canillitas buscan reinventarse más allá con la venta de diarios y revistas, sin en ofrecer otros productos y servicios para sostener su presencia en las calles y en las esquinas más concurridas. Su adaptación es clave para conservar una tradición histórica que es parte del paisaje urbano y cultural argentino.

Fuente: Billiken.