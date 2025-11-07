7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 7 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 7 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 7 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 7 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 6 de noviembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 6 de noviembre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de noviembre.
Obras de Mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de noviembre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Maipú

  • – En la intersección de calles Castro Barros y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En la manzanas E, H y G del barrio Liceo Golf Club. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras

  • – En calle Martín Zapata, entre Pedro Pascual Segura y General Paz. En calle Pedro Pascual Segura, entre callejón Barrionuevo y Maipú II; El Algarrobal. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • – En la intersección del Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94) y calle El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.20 h.

Tunuyán

  • – En calle Sebastianelli, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h.
Embed

San Carlos

  • – En calle Derinovsky, entre calles N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Deán Funes, Montecaseros, Casnati y Sarmiento. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Gutiérrez, La Bodega, Ejército de Los Andes y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

    .

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina: origen e importancia

LO QUE SE LEE AHORA
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura