7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Comunicado

Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años

El 3º Juzgado de Familia de General Alvear, de la provincia de Mendoza, difundió una convocatoria de adopción. Los detalles.

Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años.

Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años.

Por Sitio Andino Sociedad

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que desee brindar amor y un hogar a una niña de 9 años, en situación de adoptabilidad. La medida fue autorizada por la jueza María Inés Fernández, con la asistencia de la secretaria Andrea González.

Según informaron desde el Juzgado, la niña —a quien se la menciona como “N” para preservar su identidad— es “dulce, cariñosa y con un espíritu alegre”. Le gusta escribir cartas, dibujar y compartir momentos con quienes la rodean. Sus docentes destacan su simpatía, su buen desempeño escolar y su facilidad para hacer amigos.

Lee además
Mendoza: buscan familias para la adopción de dos adolescentes.
Comunicado

Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años en Mendoza
Gobierno estudia nuevas normas de tributación para los casinos online en Chile
Regulación y juegos de azar

Gobierno estudia nuevas normas de tributación para los casinos online en Chile

“N” cursa cuarto grado en una escuela de su zona, participa en talleres de arte y pintura, y disfruta las actividades al aire libre. Sueña con comenzar a practicar vóley o fútbol. También mantiene un vínculo afectuoso con uno de sus hermanos, al que desea seguir viendo aunque vivan en distintas ciudades.

Desde el Tribunal señalaron que la niña “expresa un profundo deseo de tener una familia, está abierta a distintas formas de conformarla y no tiene inconvenientes en mudarse si eso le permite hacerlo realidad ”.

Las personas o familias interesadas en asumir este compromiso amoroso y responsable pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza, a través del correo [email protected] o del WhatsApp 261 6799541.

Temas
Seguí leyendo

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Oncólogo en Argentina: origen e importancia

Origen y significado del Día del Canillita en Argentina, este 7 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 7 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones. Foto: Presidencia.
Viaje oficial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

Por Sitio Andino Política
El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Por Sitio Andino Policiales