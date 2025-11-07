Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años.

Por Sitio Andino Sociedad







El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que desee brindar amor y un hogar a una niña de 9 años, en situación de adoptabilidad. La medida fue autorizada por la jueza María Inés Fernández, con la asistencia de la secretaria Andrea González.

Según informaron desde el Juzgado, la niña —a quien se la menciona como “N” para preservar su identidad— es “dulce, cariñosa y con un espíritu alegre”. Le gusta escribir cartas, dibujar y compartir momentos con quienes la rodean. Sus docentes destacan su simpatía, su buen desempeño escolar y su facilidad para hacer amigos.

“N” cursa cuarto grado en una escuela de su zona, participa en talleres de arte y pintura, y disfruta las actividades al aire libre. Sueña con comenzar a practicar vóley o fútbol. También mantiene un vínculo afectuoso con uno de sus hermanos, al que desea seguir viendo aunque vivan en distintas ciudades.

Desde el Tribunal señalaron que la niña “expresa un profundo deseo de tener una familia, está abierta a distintas formas de conformarla y no tiene inconvenientes en mudarse si eso le permite hacerlo realidad ”.

Las personas o familias interesadas en asumir este compromiso amoroso y responsable pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza, a través del correo [email protected] o del WhatsApp 261 6799541.