6 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Efemérides

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: por qué se celebra hoy, 6 de noviembre

Cada primer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Como cada año, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una jornada destinada a concienciar sobre un problema que impacta diariamente a niños y adolescentes en diversos entornos educativos alrededor del mundo. A continuación, más detalles.

Los países miembros de la UNESCO establecieron que el primer jueves de noviembre se celebre el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Esta fecha busca visibilizar cómo la violencia en las escuelas afecta los derechos, la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Esto también incluye el ciberacoso.

Asimismo, la conmemoración invita a estudiantes, familias, docentes, autoridades educativas y distintos actores de la comunidad, incluida la industria tecnológica, a sumarse a iniciativas de prevención y a promover entornos escolares seguros, fundamentales para garantizar un aprendizaje saludable y proteger el desarrollo integral de los jóvenes. / unesco

