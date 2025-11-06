Conocé por qué se celebra hoy, 6 de noviembre, el Día del Trabajador Bancario en Argentina

Cada 6 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Bancario en Argentina, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes desempeñan funciones en el sector financiero, destacando su esfuerzo diario, profesionalismo y contribución al correcto funcionamiento de la economía argentina.
Día del Trabajador Bancario: conocé su origen y por qué es tan importante
Según distintas fuentes, cada 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario, en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria, el organismo que representa a los colaboradores de todos los bancos del país.
La institución surgió tras varios años de huelgas y luchas del sector. Tras este hito histórico, logró reunir a 1.500 afiliados e inauguró su primera sede en Bartolomé Mitre 382, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, esta efeméride rinde homenaje a la labor de todos los trabajadores bancarios y al desarrollo progresivo del sector, que actualmente está compuesto por 64 bancos, de los cuales 13 son públicos y 51, privados.
Es importante recordar que no habrá actividad bancaria en Argentina durante esta jornada. Sin embargo, seguirán funcionando los cajeros automáticos y las plataformas digitales para realizar distintos trámites. / La Nación