Conocé por qué se celebra hoy, 6 de noviembre, el Día del Trabajador Bancario en Argentina

Conocé por qué se celebra hoy, 6 de noviembre, el Día del Trabajador Bancario

Cada 6 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Bancario en Argentina, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes desempeñan funciones en el sector financiero, destacando su esfuerzo diario, profesionalismo y contribución al correcto funcionamiento de la economía argentina.

Según distintas fuentes, cada 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario , en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria , el organismo que representa a los colaboradores de todos los bancos del país.

No habrá actividad bancaria en Argentina durante esta jornada

La institución surgió tras varios años de huelgas y luchas del sector . Tras este hito histórico, logró reunir a 1.500 afiliados e inauguró su primera sede en Bartolomé Mitre 382, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, esta efeméride rinde homenaje a la labor de todos los trabajadores bancarios y al desarrollo progresivo del sector , que actualmente está compuesto por 64 bancos, de los cuales 13 son públicos y 51, privados.

Es importante recordar que no habrá actividad bancaria en Argentina durante esta jornada. Sin embargo, seguirán funcionando los cajeros automáticos y las plataformas digitales para realizar distintos trámites. / La Nación

