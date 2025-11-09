Detienen en la Ciudad de Mendoza a una pareja que estafaba a mutuales con documentación falsa

Un amplio operativo policial terminó con la detención de una pareja acusada de falsificar documentación médica que estafaba a mutuales. Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza, a cargo del personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE).
Se trata de un hombre de 46 años y su pareja, ambos de nacionalidad chilena, quienes presuntamente integraban una organización delictiva vinculada a una empresa denominada IMED Salud.
Según los detalles de la investigación, los detenidos utilizaban sellos de distintos profesionales de la salud (kinesiólogos, médicos clínicos, pediatras y enfermeros) para confeccionar documentación falsa y cobrar prestaciones inexistentes a mutuales.
El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.
Allanamientos en la Ciudad de Mendoza
Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza. En el primer operativo, realizado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada a la causa, sellos profesionales, y diversos dispositivos electrónicos (tablets, celulares, computadoras y discos de almacenamiento).
Además, se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo, por un total de 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.
En el segundo domicilio, ubicado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de profesionales de la salud. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.
El operativo se concretó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 38.