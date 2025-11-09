9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Allanamientos

Detienen en la Ciudad de Mendoza a una pareja que estafaba a mutuales con documentación falsa

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza. La pareja, oriundos de Chile, utilizaban sellos de médicos para emitir certificados.

El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad

El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un amplio operativo policial terminó con la detención de una pareja acusada de falsificar documentación médica que estafaba a mutuales. Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza, a cargo del personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE).

Se trata de un hombre de 46 años y su pareja, ambos de nacionalidad chilena, quienes presuntamente integraban una organización delictiva vinculada a una empresa denominada IMED Salud.

Lee además
Manuel Ponce, el presdiente de Aderpe
Festejo y proyección

Mendoza impulsa la industria 4.0: ADERPE celebró sus 40 años y presentó su masterplan
Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones
operativo, ciudad de mendoza
Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza

Según los detalles de la investigación, los detenidos utilizaban sellos de distintos profesionales de la salud (kinesiólogos, médicos clínicos, pediatras y enfermeros) para confeccionar documentación falsa y cobrar prestaciones inexistentes a mutuales.

El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.

Allanamientos en la Ciudad de Mendoza

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza. En el primer operativo, realizado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada a la causa, sellos profesionales, y diversos dispositivos electrónicos (tablets, celulares, computadoras y discos de almacenamiento).

Además, se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo, por un total de 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.

operativo, policía de mendoza
Se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo

Se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo

En el segundo domicilio, ubicado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de profesionales de la salud. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El operativo se concretó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 38.

Temas
Seguí leyendo

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Mendoza busca atraer inversiones en energía y minería desde Emiratos Árabes Unidos

Mejora la salud del adolescente que sobrevivió al grave accidente del Parque San Martín

Facundo Correa Llano: "Mendoza se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que viene"

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Descuentos para contribuyentes al día: la Ciudad de Mendoza anunció beneficios para 2026

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Terapias complementarias en Mendoza: crece el interés por una salud más integral

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Te Puede Interesar

Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.
Tragedia

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Por Carla Canizzaro
Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores
triunfo Xeneize

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

Por Sitio Andino Deportes
Desde la implementación de la ley, los pedidos de información aumentaron de manera constante video
Cómo funcionan los pedidos de información

Acceso a la Información Pública en Mendoza: cómo funciona la ley 9070 y qué resultados obtuvo

Por Carla Canizzaro