Cómo continúa la investigación contra la pareja que estafaba con falsos servicios médicos en Mendoza

Un hombre chileno y su pareja fueron detenidos en Mendoza por una presunta estafa con falsos servicios médicos

La Justicia investiga una presunta estafa en la prestación de servicios de salud para afiliados de una reconocida obra social en Mendoza. En la causa está involucrado un hombre nacionalidad chilena y su pareja , quienes fueron detenidos recientemente . Ambos están acusados de haber falsificado certificaciones médicas y presentado prestaciones que nunca se realizaron .

Se trata de un hombre de 46 años y su pareja, quienes presuntamente integraban una organización delictiva vinculada a una empresa denominada IMED Salud . Fuentes judiciales confirmaron que la investigación está a cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet.

Estafas que crecen en las calles Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

Allanamientos Se hacían pasar por médicos, cobraban servicios falsos y quedaron detenidos en la Ciudad de Mendoza

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el principal detenido sería el responsable de una empresa que tercerizaba servicios médicos para una importante obra social ubicada en Mendoza. El hombre habría presentado prestaciones falsas y certificada con sellos truchos. En tanto, su pareja (identificada como Macarena Montserrat) se encargaba de la parte administrativa y contable de la firma.

" Alternaban prestaciones regulares con otras irregulares , falsificando sellos y firmas. Los profesionales legítimos no estaban al tanto de lo que hacía este hombre", explicó una fuente cercana a la investigación, que además señaló posibles complicidades internas : "No puede no haber connivencia con algún auditor ; alguien debía advertir la diferencia de firmas o los montos excesivos".

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza

Aparentemente, la causa surgió a partir de la denuncia de una profesional que detectó el uso reiterado de su matrícula en servicios que ella nunca había brindado. Los investigadores que el hecho afectó principalmente a personas mayores y con discapacidad.

"Es un caso grave, porque se jugaba con la salud de la gente. Se brindaban servicios por parte de personas no habilitadas o directamente no se prestaban”, sostuvo una fuente cercana a la investigación en diálogo con este medio.

Los detalles del caso y la detención

Según los detalles de la investigación, los detenidos utilizaban sellos de distintos profesionales de la salud (kinesiólogos, médicos clínicos, pediatras y enfermeros) para confeccionar documentación falsa y cobrar prestaciones inexistentes a mutuales.

operativo, policía de mendoza Se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.

Allanamientos en la Ciudad de Mendoza

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de la Ciudad de Mendoza, a cargo del personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE).

En el primer operativo, realizado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada a la causa, sellos profesionales, y diversos dispositivos electrónicos (tablets, celulares, computadoras y discos de almacenamiento).

Además, se incautaron medicamentos, insumos médicos y dinero en efectivo, por un total de 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.

movil policial, policía de mendoza, robo, asalto, accidente, homicidio, hurto El principal implicado se hacía pasar por médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados Foto: Cristian Lozano

En el segundo domicilio, ubicado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de profesionales de la salud. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El operativo se concretó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N.º 38.