Impactante accidente en Buenos Aires: un tren de pasajeros descarriló y dejó 20 heridos

Un tren de pasajeros de la línea Sarmiento descarriló cerca de la estación Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. El accidente dejó un saldo de 20 heridos, nueve de ellos hospitalizados, mientras que el resto logró salir por sus propios medios, ya que la formación no volcó. Varias dotaciones de bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar.

Accidente de trenes de pasajeros en Buenos Aires: qué lo provocó Pasadas las 15:50 de este martes, a unos 100 metros de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, un tren de la línea Sarmiento sufrió un cruce que lo hizo salir de los rieles y desplazarse hacia el otro carril. Aunque, por fortuna, no volcó, los pasajeros a bordo lograron evacuar por sus propios medios. Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron hasta el lugar junto con un grupo de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.

El servicio circula limitado entre #Castelar y #Moreno por descalce de formación en #Liniers. — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) November 11, 2025 Hasta el momento se reportaron 20 personas heridas, nueve de ellas hospitalizadas en distintos centros de salud cercanos. Las otras 11 presentaron lesiones leves y fueron asistidas en el lugar. Por ahora, no se registran heridos de gravedad.

El incidente obligó a interrumpir por completo el servicio de la línea Sarmiento, que permanecerá suspendido hasta la noche, cuando se espera su normalización. “El servicio circula limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once”, informaron desde Trenes Argentinos.

Momentos antes del descarrilamiento, algunos pasajeros relataron cómo se vivió el accidente. Uno de ellos, un niño de 13 años que regresaba del colegio junto a sus amigos, contó a TN: “ Nos sentamos, cruzamos Díaz Vélez y escuchamos un ‘crack’. Pensamos que un nene había hecho algo. De repente, el tren empezó a irse hacia adelante y se frenó. Empezó a salir humo por todos lados, la gente estaba desesperada. Yo estaba asustado. Pensé que nos íbamos a ahogar ahí ”. Fuente: Infobae.