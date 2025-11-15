Caso Cecilia Strzyzowski: seis de los siete acusados fueron declarados culpables

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y así, la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las imputaciones por el caso se dieron a conocer esta tarde y los miembros del jurado concluyeron su labor frente al tribunal

El viernes Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

Pocos días para el veredicto Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

Finalmente y tras varias horas de deliberación, el ur1CKg principal imputado fue César Sena que fue declarado culpable por el femicidio , mientras que su padre, Emerenciano Sena, obtuvo su culpabilidad por partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria.

Por su parte, Gustavo Obregón fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Justicia | En el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el jurado popular halló culpables por unanimidad a los miembros del César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena; César como autor material del crimen y Marcela y Emerenciano como partícipes necesarios. Además, otras personas vinculadas al caso —como Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón— fueron declaradas culpables por encubrimiento, mientras que una más, Griselda Reinoso, fue absuelta. Más noticias en sitioandino.com #juicio #femicidio #juradopopular" View this post on Instagram

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena.

Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

image

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos de la joven fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante un lapso de entre tres y siete horas. “Los restos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, explicó ante el tribunal.

Patricia Bullrich celebró la condena