13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre que era buscado, desde hace tiempo, como miembro de una banda dedicada al robo de motos en Las Heras.

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza.&nbsp;

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza. 

 Por Pablo Segura

En un operativo conjunto de la Policía de Mendoza, personal de la División Sustracción de Automotores (DSA) y de la Subcomisaría Sánchez detuvo este miércoles en Las Heras a un hombre de 27 años, identificado como uno de los últimos integrantes de una banda especializada en el robo de moto.

El arresto tuvo lugar alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Los Fresnos y Perón, en Las Heras. Los efectivos vieron al sospechoso caminando por la zona, dieron la voz de alto y lo persiguieron cuando intentó huir a pie. Fue reducido luego de una breve carrera.

El detenido, con residencia en Ciudad de Mendoza, tenía varios pedidos de captura activos emitidos por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, a cargo del Fiscal Ezequiel Morando.

Se lo investiga por su presunta participación en múltiples robos de motos en la zona norte del Gran Mendoza, algunos de ellos con uso de armas de fuego.

Los detalles de la investigación y detención en Las Heras

Según fuentes oficiales de la Policía de Mendoza, este sujeto formaba parte de una organización delictiva que operaba en distintos sectores del Gran Mendoza. Esa banda fue desarticulada durante el último año, y el hombre detenido habría sido “el último prófugo” que quedaba activo.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular que será analizado como prueba en la causa. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el detenido fue trasladado a sede judicial para su imputación y alojado en una dependencia policial.

Este tipo de detenciones refuerzan la estrategia policial de la Policía de Mendoza para combatir el robo de motos, un delito que viene generando altos niveles de denuncias en Gran Mendoza.

