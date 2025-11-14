Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.

Un nuevo robo en Mendoza volvió a poner en alerta a los comerciantes del microcentro, luego de que el local de CFMotos , ubicado en la intersección de calles 9 de Julio y Colón, sufriera nuevamente un ataque delictivo en horas de la madrugada de este viernes, hecho perpetrado con total impunidad.

El robo ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando al menos un sujeto provocó daños en el acceso del comercio y sustrajo distintos elementos antes de escapar. Ese individuo, menor de edad inimputable, fue detenido luego a pocos metros del negocio, con algunos cascos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, el incidente se registró en el mismo comercio donde, hace menos de un mes, se había perpetrado otro robo, con importantes daños .

Esto generó una inmediata respuesta de la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien afirmó que el hecho le genera un "sentimiento de impunidad", en tanto que aprovechó la ocasión para solicitar "que el Congreso avance en la actualización de la ley de imputabilidad".

Un menor de 15 años volvió a atacar el comercio de motos de calle Colón. Si bien se logró la detención, el sentimiento de impunidad nos atraviesa y hiere. Vamos a reforzar aún más la Ciudad, pero necesitamos que el Congreso avance en la actualización de la ley de imputabilidad. pic.twitter.com/M1oZIolK2l — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) November 14, 2025

Nuevo robo en un local de motos del centro de Mendoza

En el último robo ocurrido en este mismo local, el 15 de octubre, los delincuentes rompieron el blíndex de la vidriera, ingresaron al local y se llevaron varias motos, aunque finalmente fueron detenidos y todos los rodados pudieron ser recuperados.

Esta vez, el ataque tuvo un desarrollo similar, aunque de menor magnitud. Tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos en la zona, personal policial se desplazó rápidamente al lugar.

A pocos metros del comercio, los efectivos lograron aprehender a un adolescente de 15 años que intentaba huir cargando algunos cascos que había sustraído del interior del local. El menor fue puesto a disposición de la Justicia Penal de Menores, mientras que los elementos robados fueron recuperados.

Los investigadores no descartan que el joven haya actuado junto a otros cómplices que lograron escapar, por lo que se analizan las cámaras de seguridad del sector para identificar más involucrados.

Justamente al mismo tiempo que la policía aprehendía al menor, otros dos sujetos fueron "demorados" como presuntos partícipes del robo, pero a las horas se determinó que no tenían vinculación con el hecho y fueron liberados.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal interviniente, que ya trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido.