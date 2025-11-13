13 de noviembre de 2025
Megaoperativo de la Policía de Mendoza en Maipú: los resultados

La Policía de Mendoza realizó un operativo especial en un barrio de Maipú, dejando a varios detenidos. En la nota, los detalles.

Nuevo operativo en Maipú con varios aprehendidos.&nbsp;

Nuevo operativo en Maipú con varios aprehendidos. 

Por Sitio Andino Policiales

En un nuevo operativo de alto impacto desplegado en Maipú, la Policía de Mendoza llevó a cabo un control exhaustivo en el barrio Procrear que arrojó como resultado la aprehensión de 17 personas, quienes ahora quedaron a disposición de la justicia.

La acción forma parte de una estrategia provincial de prevención del delito impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

El operativo se realizó en un amplio despliegue sobre las calles del barrio Procrear, con focalización en puntos estratégicos como las intersecciones de Cerro Juncal y Los Pioneros; Juan B. Justo y Pan de Azúcar; Los Pintores y Los Artesanos; Arenales y Malvinas Argentinas; Los Educadores y Los Escultores; Arenales e Islas de los Estados, y 9 de Julio y Arenales.

Durante la intervención, la Policía de Mendoza procedió al control de 466 personas y la inspección de 252 vehículos —entre automóviles, motocicletas y colectivos— según el informe oficial.

La mecánica del operativo incluyó controles de identidad, verificación de antecedentes y patrullajes concentrados en los puntos definidos previamente, con presencia policial intensiva durante toda la jornada.

Según la información del gobierno provincial, esta intervención se enmarca dentro de un plan que viene desde fines de abril y que busca “reforzar la seguridad barrial, prevenir delitos y lograr mayor presencia policial en zonas vulnerables”.

La aprehensión de 17 personas resalta el carácter contundente de la operación, que no sólo apuntó al control vehicular sino también a la circulación de personas en situación de vulnerabilidad delictiva.

La actividad se suma a otros operativos similares desplegados en otros departamentos, con la intención de reducir la tasa de delitos menores y mejorar la percepción de seguridad en la población.

