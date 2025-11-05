5 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Corte de tránsito por 12 horas en Maipú: qué zonas estarán afectadas y cómo serán los desvíos

Durante 12 horas, no se podrá circular por la RP 60 (Maipú) este miércoles 5 de octubre. Se recomienda utilizar los desvíos previstos por Vialidad Mendoza.

Nuevo corte total en Maipú: qué zonas estarán afectadas este miércoles.

    • Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
    Por Sitio Andino Sociedad

    La Dirección Provincial de Vialidad anunció un corte total de tránsito de 12 horas este miércoles 5 de noviembre sobre la Ruta Provincial 60, en el tramo comprendido entre Ozamis Sur y Vieytes, en Maipú, debido a la instalación de un electroducto subterráneo que forma parte de las obras de la nueva rotonda en Maza.

    La medida regirá de 8.30 a 20.30 y responde a la necesidad de ejecutar una obra clave dentro del proyecto de la nueva rotonda, que actualmente registra un avance del 53%.

    Corte total en Maipú: 12 horas sin paso en la RP 60 por obras de un electroducto

    El corte permitirá la instalación de un electroducto subterráneo, que atravesará la ruta y permitirá el paso de una línea de media tensión, hoy aérea, además de una línea de fibra óptica y la que abastecerá el futuro alumbrado público de la rotonda. Desde Vialidad Mendoza destacaron que el operativo está planificado para resolverse en una sola jornada, evitando así tres cortes sucesivos que prolongarían las interrupciones en el tránsito.

    En cuanto a la circulación vehicular, se implementarán desvíos específicos según el tipo de vehículo. Los vehículos livianos podrán utilizar un recorrido alternativo corto: Ozamis Sur – Videla Castillo – Vieytes, para luego retomar la RP 60. En tanto, los camiones y transporte pesado deberán tomar un desvío más extenso: Ozamis Sur – Videla Aranda – Maza – Azcuénaga – Acceso Sur, y viceversa.

    • Para quienes circulen en dirección oeste-este (desde el Acceso Sur, por ejemplo), el corte se ubicará en la intersección con calle Vieytes.
    • En sentido este-oeste, el tránsito se interrumpirá en Ozamis Sur.
    Corte de tránsito en Maipú. Ruta provincial 60, entre vieytes y ozamis sur. Miércoles 5 de noviembre 2025
    Corte de tránsito en la Ruta provincial 60, Maipú., en el tramo de Vieytes y Ozamis sur.

    Además, desde la DPV recordaron que calle Maza permanece cerrada al tránsito en su intersección con la RP 60, tanto hacia el norte como hacia el sur, debido a la construcción de una red cloacal en la zona. Estas tareas forman parte del mismo plan integral de mejoras viales y de infraestructura.

    El organismo provincial solicitó a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones y planificar los traslados con anticipación, considerando la magnitud del operativo y la cantidad de vehículos que habitualmente transitan por este corredor.

