Un automovilista chocó en contramano un móvil municipal en Maipú

Conductor ebrio chocó un móvil municipal en Maipú y fue detenido

Un conductor de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el departamento de Maipú, tras chocar un móvil de Tránsito municipal mientras manejaba en contramano y bajo los efectos del alcohol.

Madrugada peligrosa en Maipú: manejaba borracho y embistió a inspectores El accidente vial ocurrió a las 00:07 horas en la intersección de calle Luccinni y Julio Fernández Peláez, cuando un Volkswagen Gol Trend impactó de frente contra una Toyota Hilux oficial que circulaba correctamente por la arteria.

De acuerdo con el parte policial, el conductor del automóvil particular —identificado como P. Z., de 37 años— conducía en contramano al momento del impacto. Personal de Tránsito municipal y Policía de Mendoza arribó de inmediato al lugar, donde el hombre fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado arrojó un valor de 2,79 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más del límite permitido por la Ley 9099 de Seguridad Vial.

Ante la gravedad del resultado, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y al traslado del conductor a la Comisaría 54°, donde fue notificado por infracción al Artículo 67 Bis de la normativa vigente.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Contravencional de turno, que determinará las sanciones correspondientes.