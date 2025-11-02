2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alcohol al volante

Un automovilista chocó en contramano un móvil municipal en Maipú

El accidente vial ocurrió durante la madrugada. El vehículo fue secuestrado y el conductor, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.

Conductor ebrio chocó un móvil municipal en Maipú y fue detenido

Conductor ebrio chocó un móvil municipal en Maipú y fue detenido

Por Celeste Funes

Un conductor de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el departamento de Maipú, tras chocar un móvil de Tránsito municipal mientras manejaba en contramano y bajo los efectos del alcohol.

Madrugada peligrosa en Maipú: manejaba borracho y embistió a inspectores

El accidente vial ocurrió a las 00:07 horas en la intersección de calle Luccinni y Julio Fernández Peláez, cuando un Volkswagen Gol Trend impactó de frente contra una Toyota Hilux oficial que circulaba correctamente por la arteria.

Lee además
El joven quedó internado en el hospital Central.
Está fuera de peligro

Accidente vial en Maipú: chocó con la puerta de un auto y sufrió graves heridas
Operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad: la Policía detuvo a cinco personas y secuestró droga
Controles

Operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad: la Policía detuvo a cinco personas y secuestró droga

De acuerdo con el parte policial, el conductor del automóvil particular —identificado como P. Z., de 37 años— conducía en contramano al momento del impacto. Personal de Tránsito municipal y Policía de Mendoza arribó de inmediato al lugar, donde el hombre fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado arrojó un valor de 2,79 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más del límite permitido por la Ley 9099 de Seguridad Vial.

Ante la gravedad del resultado, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y al traslado del conductor a la Comisaría 54°, donde fue notificado por infracción al Artículo 67 Bis de la normativa vigente.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Contravencional de turno, que determinará las sanciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo impulsa una nueva obra en la Ruta 7: llamarán a licitación de un tramo estratégico para Mendoza

Suculento robo en una empresa de Maipú

Elecciones 2025 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante

Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Tragedia en Maipú: una niña de 2 años perdió su brazo

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Por Sitio Andino Policiales