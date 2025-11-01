Accidente vial en Maipú: chocó con la puerta de un auto y sufrió graves heridas

Un motociclista de 35 años resultó con heridas graves tras un accidente vial ocurrido el viernes por la noche en Maipú, donde colisionaron un auto y una motocicleta.
El siniestro ocurrió en la intersección de Godoy Cruz y San Martín. El conductor de la moto sufrió un traumatismo encéfalo y debió ser operado en el hospital Central.
Un motociclista de 35 años resultó con heridas graves tras un accidente vial ocurrido el viernes por la noche en Maipú, donde colisionaron un auto y una motocicleta.
El hecho se registró alrededor de las 19.45 en la intersección de Godoy Cruz y San Martín, cuando, por razones que se investigan, una motocicleta Appia 150cc chocó contra un Fiat Cronos.
Según informaron fuentes policiales, el motociclista circulaba por calle Godoy Cruz de sur a norte cuando impactó contra la puerta derecha del automóvil, conducido por un joven de 18 años.
Tras el choque, el conductor de la moto —de 35 años— fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que lo trasladó al hospital Central con traumatismo encéfalo y pérdida de conocimiento.
Desde el centro asistencial confirmaron que el motociclista fue intervenido quirúrgicamente y que permanece fuera de peligro, bajo observación.
En el lugar trabajó personal policial y de Tránsito de Maipú para ordenar el tráfico y realizar las pericias correspondientes.