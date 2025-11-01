Accidente vial en Maipú: chocó con la puerta de un auto y sufrió graves heridas

Un motociclista de 35 años resultó con heridas graves tras un accidente vial ocurrido el viernes por la noche en Maipú , donde colisionaron un auto y una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 19.45 en la intersección de Godoy Cruz y San Martín , cuando, por razones que se investigan, una motocicleta Appia 150cc chocó contra un Fiat Cronos .

Según informaron fuentes policiales, el motociclista circulaba por calle Godoy Cruz de sur a norte cuando impactó contra la puerta derecha del automóvil , conducido por un joven de 18 años .

Tras el choque, el conductor de la moto —de 35 años— fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , que lo trasladó al hospital Central con traumatismo encéfalo y pérdida de conocimiento .

Desde el centro asistencial confirmaron que el motociclista fue intervenido quirúrgicamente y que permanece fuera de peligro, bajo observación.

En el lugar trabajó personal policial y de Tránsito de Maipú para ordenar el tráfico y realizar las pericias correspondientes.